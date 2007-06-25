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۴ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۵

واشنگتن تایمز خبر داد:

تبعیض در رسیدگی به مجروحان آمریکایی و عراقی در بیمارستان های عراق

بیمارستان های عراق به دلیل افزایش سطح ناآرامی ها، از مجروحان آمریکایی نیز مراقبت می کنند،اما نحوه رسیدگی به این مجروحان با مجروحان عراقی کاملا با یکدیگر متفاوت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، نظامیان مجروح شده آمریکایی در نا آرامی های عراق که به بیمارستان های این کشور منتقل می شوند به مراتب مراقبت های بهتری را در مقایسه با بیماران و مجروحان عراقی دریافت می کنند.

بر اساس این گزارش، اغلب مجروحان آمریکایی که در بیمارستان های عراق بستری هستند از آسیب های نخاعی رنج می برند و در مقایسه با عراقی هایی که آنها نیز با این آسیب ها دست و پنجه نرم می کنند؛ به مراتب وضعیت بهتری از نظر رسیدگی دارند.

این در حالی است که کشورهای خارجی حاضر در عراق مسئول تامین امنیت برای مردم این کشورهستند، اما حقیقت چیز دیگری است و آن اینکه مراقبت هایی که باید درباره مجروحان و بیماران عراقی اعمال شود، صرف مجروحان نظامیان خارجی به خصوص نظامیان آمریکایی می شود.

این گزارش در حالی منتشر می شود که گفته می شود آن دسته از نظامیان آمریکایی که در عراق و یا افغانستان مجروح شده و به کشورشان بازگردانده می شوند مراقبت های پزشکی مناسبی را دریافت نکرده و خانواده های این نظامیان از وضعیت این مجروحان ناراضی هستند.

 

کد مطلب 507513

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