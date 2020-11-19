طرح جامع شهر همدان در حال بررسی و طی مراحل قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی استان همدان، داریوش حسینی بیان کرد: طرح جامع هر ۱۰ سال یک بار بازنگری می‌شود اما گاهی هم پیش می‌آید که سرانه‌ها مشکلی ندارند و طرح قبلی با تأخیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع کاملاً مشخص است و باید طبق قوانین و مقررات این طرح را جلو برد؛ اظهار کرد: سرانه‌هایی که برای شهروندان تعریف می‌شود باید توسط مشاور در طرح جامع گنجانده شود و سرانه‌ها نیز طبق ضوابط تعریف می‌شود و هیچ اعمال نفوذی در آن وجود ندارد و طبق ضوابط و طی مراحل قانونی در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی می‌شود.

وی یادآور شد: به منظور اجرای طرح اقدام ملی در حال افزودن بخش قابل توجهی از اراضی ملی به شهر هستیم تا مشکل مسکن را در طرح جامع نیز حل کنیم.

وی بیان کرد: طرح جامع شامل کلیات است و بر اساس ضوابط، پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در آن دیده شده و هیچ اعمال سلیقه شخصی در آن نشده است و طرح تفصیلی نیز شامل جزئیات محسوب می‌شود که بعد از تصویب طرح جامع به اجرا در می‌آید.

وی با اشاره به اینکه در طرح جامع معمولاً مشاور همه جوانب را در نظر می‌گیرد و اشتباهی رخ نمی‌دهد، گفت: این طرح به شوراهای شهر، شهرداری‌ها و اداراتی مانند جهاد کشاورزی ارائه می‌شود و مورد بررسی می‌گیرد و در نهایت به شورای برنامه‌ریزی استان می‌رسد و در جلسات مفصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصویب آن فرایند ساده‌ای ندارد.

حسینی در رابطه با عبور خطوط راه آهن از مناطق حفاظت شده بیان کرد: این پروژه‌ها مشاور دارد و مشاور همه ملاحظات محیط زیستی را در نظر می‌گیرد. اما در بعضی پروژه‌ها ضرورت ایجاب می‌کند چنین اتفاقاتی بیفتد.