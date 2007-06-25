4 اقتصاددان منتقد رودروی رئیس جمهوری

مهدی تقوی از امضاء کنندگان نامه منسوب به 57 منتقد اقتصادی به رئیس جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفتگوی "صریح ، صمیمی و مستقیم" اقتصاددانان با رئیس جمهوری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با این اقدام تمام مردم خواهند فهمید که پاسخ انتقاد نسبت به دولت، برچسب زدن از سوی آنها نخواهد بود و چنین تفاهمی مثبت است.

عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه این اقدام نشان دهنده تفاهم بین دو گروه است، افزود: البته با توجه به اینکه تمام 57 نماینده در این گفتگو نمی توانند شرکت کنند، 3، 4 نفر به عنوان نماینده باید حضور یابند.

وی با تاکید براینکه اقتصاد دانان واساتید دانشگاه همواره نظرات خود را ازطریق خبرنگاران، رسانه ها و مقالات خود به اطلاع دولت می رسانند، اعلام کرد: اگر دولت علاقمند باشد به این موارد توجه نشان می دهد، این اقتصاد دانان هیچ پاداشی نمی خواهند.

تقوی با تاکید بر اینکه نباید به هیچ وجه این موضوع را به مسئله ای سیاسی تبدیل کرد، افزود: این مسئله سیاسی نیست و در تمام دنیا این گونه انتقادات مرسوم است، و به این نحو عمل می شود که رئیس جمهوری به مشاورین خود دستور بررسی نکات مطرح شده را می دهد.

وی با تاکید براینکه تمام ما به دنبال ایرانی بهتر با درآمد سرانه بالاتر، نرخ بیکاری کمتر و غیره هستیم، گفت: رئیس جمهوری باید همچون ما فکر کند، به عبارت دیگر اگر وضع کشور بهتر شود، دوباره رای می آورد و نام نیک از او باقی می ماند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: با انتشار این نامه عده ای جهت گیری کردند که نویسندگان آن موافق جهانی سازی و یا این افراد سهامداران بانک‌های خصوصی هستند در صورتی که این حرف ها منطقی نیست، بلکه این عده افراد فعال بدون منافع مادی در کشور هستند.

وی گفت: من به عنوان یک اقتصاددان هرگز نمی گویم که رئیس جمهور باید ایده ها و طرح های مرا بپذیرد، بلکه می گویم رئیس جمهور باید به مشاورین خود دستور دهد تا بر روی این مسائل مطرح شده کار و بررسی شود و در صورتی که منطقی بود اقدامات لازم صورت گیرد.