ایران از میزبانی جام ملت های آسیا 2011 محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین به نقل از رویترز گزارش داد: سه کشور ایران ، قطر و هندوستان نامزد میزبانی رقابت های جام ملت های آسیا در سال 2011 بودند با این حال تنها کشور قطر برای میزبانی این رقابت ها مدارک خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرد.

برپایه این گزارش، هندوستان از میزبانی این رقابت ها کنار کشید و ایران هم تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه که آخرین مهلت تعیین شده AFC بود مدارک خود را ارسال نکرد تا عملا قطر به عنوان تنها نامزد میزبانی این رقابت ها ، بی رقیب بماند.

نام میزبان رقابت های جام ملت های آسیا در سال 2011 در تاریخ 29 ژوییه مصادف با روز پایانی رقابت های جام ملت های آسیا 2007 اعلام خواهد شد. این دوره از رقابت های جام ملت های آسیا به میزبانی 4 کشور ویتنام، مالزی، اندونزی و تایلند از هفتم ژوییه آغاز خواهد شد.