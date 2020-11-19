به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی شامگاه چهارشنبه درجلسه ستاد کرونا درمحل استانداری زنجان، برلزوم ارتقای بهداشت فردی و اجتماعی تاکید کرد: کادر درمانی ۹ ماه است که شبانه روزی تلاش می‌کنند.

وی اظهار کرد: از نظر قانونی و اخلاقی درست نیست که عده‌ای بهداشت را رعایت نکرده و افراد را به کرونا مبتلا کنند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، با بیان اینکه راه اندازی مجدد استودیو سلامت دراستان رویکرد خوبی است، گفت: برنامه های استودیو سلامت باید کارشناسی و پرمحتوا باشند.

خاتمی با بیان اینکه استودیو سلامت باید طبق ماه های گذشته فعالیت خود را تقویت کند، تاکید کرد: عملکرد استودیو سلامت مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه برخی از مردم استان کرونا را جدی نمی‌گیرند، اظهار کرد: همه ما مسئولیت شرعی، اخلاقی، ملی و اجتماعی داریم و باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، با بیان اینکه همه به سبک زندگی کرونایی عادت کنیم، گفت: کرونا همچنان با ما زندگی می‌کند و تنها راه قطع زنجیره کرونا این است که رفتار زندگی خود را تغییر بدهیم.

خاتمی با بیان اینکه رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در اطلاع رسانی دارند، تصریح کرد: باید از ظرفیت نیروهای جوان و انقلابی در مراکز درمانی استفاده شود.

وی با بیان اینکه کارهای مذهبی و دعا و خیر تعطیل شده است، گفت: باید هر خانه کانونی برای استغاثه با خدا باشد.

‌نماینده ولی فقیه در استان زنجان، به ظرح شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: این طرح باید دراستان به خوبی عملیاتی شود.