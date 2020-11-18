میزان شیوع بیماری کرونا در زنجان بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد کرونا در محل استانداری زنجان، گفت: شاهد روند صعودی و تدریجی ابتلا به کرونا هستیم و در حال حاضر حدود ۷۰۰ تخت به بیماران کرونایی اختصاص یافته که متوسط روزانه اشغال تخت‌های بیمارستان‌های استان، ۱۰۴ نفر و خروجی آن نیز معادل همین مقدار است.

وی اظهار کرد: از زمان شیوع بیماری کرونا تاکنون بیش از ۸۸ هزار آزمایش کرونا در استان انجام گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: از این تعداد ۳۳ هزار و ۴۲۸ نفر به کرونا مبتلا شدند و بیش از ۵۰ درصد از بیماران هم بهبود یافته و مرخص شدند.

قزلباش با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۶۶۷ نفر در مراکز درمانی استان زنجان بستری هستند، گفت: تاکنون ۱۵ هزار و ۹۹۴ نفر کرونایی در مراکز درمانی استان بستری شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه در هفته چهارم آبان‌ماه، ۸۲۵۶ نفر به مراکز ۱۶ ساعته سرپایی کووید - ۱۹ مراجعه کرده‌اند، افزود: شهرستان‌های زنجان، ابهر و خدابنده در وضعیت قرمز، شهرستان‌های خرمدره، طارم، سلطانیه و ماهنشان در وضعیت نارنجی و ایجرود در وضعیت زرد قرار دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۸۱۶ نفر بر اثر بیماری کرونا در استان زنجان فوت شدند، تصریح کرد: روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان مطلوب نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه زنجان، ابهر و خدابنده دراستان وضعیت قرمز دارند، تصریح کرد: زنجان در خصوص بیماری کرونا بالاتر از میانگین کشوری است.

قزلباش برارتقای رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان تاکید کرد و افزود: تنها راه قطع زنجیره کرونا رسیدن به این باور است که کرونا با کسی شوخی ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در ادامه با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی، گفت: رویکرد اصلی طرح شهید سلیمانی محله‌محور و خانواده‌محور بوده و هدف اصلی این طرح، شناسایی و ردیابی افراد و ایزوله کردن آن‌ها است.

قزلباش با بیان اینکه طرح شهید سلیمانی در راستای مشارکت جدی و پررنگ شدن مردم در مدیریت و کنترل بیماری اجرا می شود، افزود: مراقبت، نظارت بر رعایت پروتکل‌ها و حمایت از مبتلایان، سالمندان و افراد پرخطر، سه رکن اصلی طرح شهید سلیمانی است.