فوت هشت بیمار دیگر کرونایی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه چهارشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران، افزود: با فوت ۸ بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته، شمار قربانیان کرونا در استان به ۲۷۶ نفر رسید.

وی با اشاره به موارد جدید مبتلایان، اظهار داشت: امروز از ۳۶۵ نمونه دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج، حدود ۶۵ درصد نمونه‌ها مثبت و بیشترین موارد در شهرستان‌های کهگیلویه بود.

یزدان پناه افزود: کهگیلویه با ٣٢درصد، گچساران ٢٨ درصد، بویراحمد ١٨درصد، دنا هفت درصد و باشت و لنده هرکدام ۶ درصد موارد مثبت امروز را به خود دید و بقیه موارد در سایر شهرستان‌های استان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در حال حاضر ۴۵۶ بیمار مشکوک و قطعی کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد ۱۶۷ بیمار کرونایی قطعی است.

وی افزود: ٢٨ بیمار در بخش‌های ویژه تحت درمان هستند و از مجموع مبتلایان به کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد، ۱۳ هزار و ۷۹۴ نفر بهبود یافته گزارش شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خاطرنشان کرد: هر وقت تجمعات و مراسمات زیاد شوند، معمولاً حدود یک هفته بعد شاهد افزایش مراجعات و در پی آن افزایش تعداد بستری‌ها، موارد مثبت، موارد بستری در icu بوده و حدود ٢ تا ۴ هفته بعد افزایش مرگ و میرها روی می‌دهد.

یزدان پناه با اشاره به اینکه برای به نتیجه رسیدن یک واکسن مراحل متعدد داشته و زمان براست، بیان کرد: بهترین راه درمان تا رسیدن به یک نتیجه مطلوب پیشگیری است و مردم تا زمان توزیع یک واکسن قطعی باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی را مد نظر قرار دهند.

وی اذعان داشت: بی شک با مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم استان، افزایش بیماریابی، کنترل و همکاری افراد قرنطینه‌ای، ردیابی افراد مبتلا و افراد مشکوک، حمایت از افراد مسن و بیماران خاص و دارای بیماری زمینه‌ای، حمایت از اقشار آسیب پذیر و بهبود کیفیت مراقبت‌های درمانی شاهد کنترل بیماری در استان خواهیم بود.