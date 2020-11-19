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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۷:۲۷

مطالعات محققان چینی نشان می دهد؛

نقش میکروب های روده در بروز بیماری اوتیسم

نقش میکروب های روده در بروز بیماری اوتیسم

مطالعه اخیر نشان داده است که اختلال اوتیسم با عدم تعادل در میکروبیوم های روده مرتبط است که می تواند راهی برای ایجاد درمان های جدید در آینده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلال اوتیسم نوعی اختلال رشد عصبی است که ممکن است تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی باشد. مطالعات قبلی نشان داده است که معمولاً عدم تعادل در میکروب‌های روده در کودکان مبتلا به اوتیسم دیده می‌شود.

محققان دانشگاه پکن چین یک استراتژی جدید برای تجزیه و تحلیل متاژنومی ارائه دادند که در آن، آنها نمونه‌های اختلال اوتیسم را با نمونه‌های کنترل با سابقه متابولیکی مشابه مقایسه کردند.

این مطالعه در گروه اوتیسم، کمبود آنزیم‌های سم زدایی کننده را شناسایی کرد. مدل‌های تشخیصی مبتنی بر این آنزیم‌های سم زدا می‌توانند افراد مبتلا به اوتیسم را با دقت بالا از گروه کنترل متمایز کنند.

در این مطالعه مشخص شد که چقدر مکانیسم‌های مربوط به نحوه درگیری میکروب‌ها در بروز عوامل بیماری زا اوتیسم مهم هستند که همین مسئله می‌تواند منجر به ارائه راهکارهای جدید درمان اوتیسم شود.

کد مطلب 5075266

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