رویکرد فدراسیون ووشو «پیشگیری» است/ توسعه ورزش همگانی وظیفه ماست

امیر صدیقی در گفت‎وگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح «سفیر سلامت ووشو» گفت: فدراسیون ووشو در ماه‌های اخیر همواره تمام تلاش خود را انجام داده تا با فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی و همینطور توسعه همگانی ورزش در دوران شیوع ویروس کرونا گام‌های مثبتی را در راستای سلامت جامعه نیز بردارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر موضوع کرونا یکی از دغدغه‌های جامعه است که این امر متأسفانه موجب تعطیلی بخش‌های زیادی از جامعه به ویژه ورزش شده و فشار زیادی به کادر درمان و هموطنان وارد کرده است. به همین دلیل من و همکارانم در فدراسیون به ویژه کمیته توسعه همگانی از طریق طرح «سفیر سلامت ووشو» قصد داریم این ورزش را به جامعه نزدیک‌تر کرده و رویکرد پیشگیری و سلامت را هرچه بهتر در میان مردم نهادینه کنیم.

رئیس فدراسیون ووشو افزود: در مرحله اول این طرح از ۳۱۰ مربی فعال در سراسر کشور که نیمی از آنها را آقایان و نیمی دیگر را بانوان تشکیل می‌دهند، دعوت کردیم تا با شرکت در این دوره آموزشی غیر حضوری است، از آخرین اطلاعات مربوط به این حوزه آگاه شوند.

رئیس فدراسیون ووشو عنوان کرد: سعی می‌کنیم با ذکر اصول تمرین دهی همگانی، این سفیرها را به میان هموطنان فرستاده و رفته رفته با آموزش و توسعه ورزش در بین اقشار مختلف مردم، بتوانیم دِینِ خود را به حوزه سلامت ادا کرده باشیم.

وی ادامه داد: این افراد در دوره کارورزی خود ۵ تا ۱۰ نفر را آموزش خواهند داد و سپس موفق به کسب گواهینامه سفیر سلامت ووشو می‌شوند. این دوره در مرحله اول به صورت رایگان برگزار می‌شود. همچنین با توجه به توافقی که با سازمان ورزش شهرداری تهران داشته‌ایم، در گام بعدی قرار است مربیان فعال ورزش شهروندی در این دوره‌ها شرکت کرده تا هر چه سریع‌تر طرح سفیر سلامت جایگاه خودش را پیدا کند.

صدیقی در پایان گفت: همچنین با برنامه ریزی‌های صورت گرفته فعالان ووشو سلامت به عنوان سفیرانی در سطح شهرها، پارک‌ها و استان‌های مختلف فعال شوند و به مردم آموزش لازم را بدهند.