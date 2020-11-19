بابک پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از اسفند سال گذشته میزان مراجعات مردم به اداره کل انتقال خون استان گیلان کاهش پیدا کرده است، بیان کرد: این کاهش مراجعات، به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است.

مدیرکل انتقال خون گیلان گفت: از فروردین تا ۲۶ آبان ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵۰ هزار و ۳۷ واحد خون کامل، پلاکت سینگل و پلاسمای کووید ۱۹ اهدا شده است.

وی با بیان اینکه در مورد اهدای خون کامل نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشتیم، افزود: در زمینه پلاکت سینگل، ۴۴ درصد رشد داشته‌ایم.

پاکدل همچنین به موضوع اهدای پلاسمای بهبودیافتگان کرونایی نیز اشاره کرد و ادامه داد: ۳۶۵ نفر از بهبود یافتگان کرونایی در این مدت به مراکز اهدا مراجعه کردند که پلاسمای ۱۰۷ نفر به مراکز درمانی ارسال شد.

وی با تاکید بر اینکه مراکز خون گیری به طور مستمر ضدعفونی می‌شوند و مردم از این بابت اطمینان خاطر داشته باشند، تصریح کرد: در حال حاضر نیازمند همه گروه‌های خونی هستیم زیرا میزان ذخایر خونی باید ۷ روز باشد که در حال حاضر برای ما زیر ۵ روز است.

پاکدل با اشاره به اینکه اهدا کنندگان خون مهمترین سرمایه ما محسوب شده و قوت قلب ما هستند، تأکید کرد: نیازمند مشارکت اهداکنندگان خون و همچنین شهروندانی هستیم که برای نخستین بار خون را اهدا می‌کنند، هستیم.

مدیرکل انتقال خون گیلان با تاکید بر اینکه اهدای خون هیچ تأثیری در کاهش سیستم ایمنی بدن ندارد، ادامه داد: برخی نگران آن هستند که در شرایط فعلی با اهدای خون مقاومت بدن آنها کم شود اما به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد و آنها پس از اهدای خون با خوردن مایعات و استراحت، مشکلی نخواهند داشت.