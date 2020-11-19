به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه قنبریان در نشست ویدئو کنفرانس شورای استاندارد لرستان، ضمن اشاره به مواد قانونی و قوانین بالادستی از جمله قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، آئین نامه نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری مصالح ساختمانی و … اظهار داشت: در پروژه‌های عمرانی باید از مصالح ساختمانی دارای پروانه استاندارد معتبر استفاده شود و لازم است تمام دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به اقدام به موقع در خصوص مصوبات شورای استاندارد استان، اهتمام ویژه داشته باشند.

وی، اهمیت نظارت و کنترل فرآورده تیرچه خرپایی مورد مصرف در سقف‌های تیرچه بلوک، و نقش مهم این فرآورده در ایمنی و سلامت شهروندان را بیان کرد و گفت: اقداماتی از قبیل برخورد قانونی با واحدهای تولیدی متخلف که بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام به تولید فرآورده مذکور می‌کنند و مواردی از این قبیل می‌تواند به صورت مداوم و با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای ایمنی ساخت و ساز، موجب تأمین ایمنی و سلامت شهروندان و دستیابی به توسعه پایدار شود.

گودرز امیری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز در این جلسه با اشاره به جدیت در پیگیری استاندارد سازی مصالح ساختمانی به ویژه تیرچه خرپایی، گفت: بایستی به واحدهای صنفی تولیدکننده تیرچه خرپایی و خرپای تیرچه اخطار داده شود که حداکثر ظرف مدت دو ماه استانداردسازی فرآورده موصوف را از اداره کل استاندارد پیگیری کنند.

وی، عنوان کرد: همه واحدهای تولیدکننده تیرچه خرپایی و خرپای تیرچه دارای مجوز، بایستی سیستم‌های نرم افزاری طراحی و ساخت تیرچه را تهیه کنند تا بتوان بر اساس آن امکان طراحی سیستمی و اعمال نظارت ناظرین برابر استانداردهای ملی موجود را حین طراحی و ساخت تیرچه فراهم کنند.