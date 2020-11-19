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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۷:۵۷

بوئینگ ۷۳۷ مکس پس از ۲۰ ماه زمین‌گیر شدن مجوز پرواز گرفت

بوئینگ ۷۳۷ مکس پس از ۲۰ ماه زمین‌گیر شدن مجوز پرواز گرفت

اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد بوئینگ ۷۳۷ مکس که به دنبال ۲ سقوط مرگبار حدود ۲ سال در سراسر جهان زمین‌گیر شده بود مجددا مجوز پرواز دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد بوئینگ ۷۳۷ مکس که به دنبال ۲ سقوط مرگبار حدود ۲ سال در سراسر جهان زمین‌گیر شده بود مجدداً مجوز پرواز دریافت کرده است.

استیو دیکسون مدیر اداره هوانوردی فدرال (اف‌اف‌ای) گفت: به لطف تغییر در طراحی و روش تمرینات خدمه تکرار شرایطی که منجر به هر دو سقوط شده بود حالا غیرممکن شده است.

دیکسون که قبلاً خلبان یکی از ایرلاین‌های آمریکا بوده است گفت: من ۱۰۰ درصد اطمینان دارم این موشکافی‌شده‌ترین هواپیما در تاریخ هوانوردی است و حالا آماده پرواز است.

در پاسخ به برخی نگرانی‌های خانواده‌های قربانیان حوادث مرگبار این هواپیما دیکسون گفت: من این نگرانی‌ها را درک می‌کنم و حاضرم خانواده خودم را سوار این هواپیما کنم.

پایان ممنوعیت پرواز این هواپیما به بوئینگ اجازه می‌دهد تحویل ۴۵۰ هواپیمای مکس را که در دست تولید داشت و با این ممنوعیت تولید آنها متوقف شده بود، تکمیل کند.

کد مطلب 5075317

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