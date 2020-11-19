به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد بوئینگ ۷۳۷ مکس که به دنبال ۲ سقوط مرگبار حدود ۲ سال در سراسر جهان زمین‌گیر شده بود مجدداً مجوز پرواز دریافت کرده است.

استیو دیکسون مدیر اداره هوانوردی فدرال (اف‌اف‌ای) گفت: به لطف تغییر در طراحی و روش تمرینات خدمه تکرار شرایطی که منجر به هر دو سقوط شده بود حالا غیرممکن شده است.

دیکسون که قبلاً خلبان یکی از ایرلاین‌های آمریکا بوده است گفت: من ۱۰۰ درصد اطمینان دارم این موشکافی‌شده‌ترین هواپیما در تاریخ هوانوردی است و حالا آماده پرواز است.

در پاسخ به برخی نگرانی‌های خانواده‌های قربانیان حوادث مرگبار این هواپیما دیکسون گفت: من این نگرانی‌ها را درک می‌کنم و حاضرم خانواده خودم را سوار این هواپیما کنم.

پایان ممنوعیت پرواز این هواپیما به بوئینگ اجازه می‌دهد تحویل ۴۵۰ هواپیمای مکس را که در دست تولید داشت و با این ممنوعیت تولید آنها متوقف شده بود، تکمیل کند.