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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۸:۰۱

در معاملات امروز؛

سهام آسیا اقیانوسیه با بازگشت محدودیت های قرنطینه ای افت کرد

سهام آسیا اقیانوسیه با بازگشت محدودیت های قرنطینه ای افت کرد

سهام آسیایی در معاملات پنج‌شنبه با بازگشت محدودیت‌های قرنطینه‌ای جدید در برخی شهرهای جهان افت کردند، هرچند خوش‌بینی به واکسن کرونا افت سهام را محدود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آسیایی در معاملات پنج‌شنبه با بازگشت محدودیت‌های قرنطینه‌ای جدید در برخی شهرهای جهان افت کردند، هرچند خوش‌بینی به واکسن کرونا افت سهام را محدود کرد.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۰.۶۲ درصد افت کرد و نیکی ژاپن ۰.۶۳ درصد پایین آمد.

در بازار چین کامپوزیت شانگهای در جا زد و با افت اندک ۰.۰۲ درصدی روبرو شد در حالی که هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۷۹ درصد از ارزش خود را از دست داد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۲۳ درصد افت کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۶۰ درصد پایین آمد.

در بازار ارز، دلار برای پنجمین روز متوالی در مقابل ارزهای مهم آسیا پایین آمد. در مقابل ین ژاپن دلار در نرخ برابری ۱۰۳.۷۷ واحد معامله شد و در مقابل یوآن چین هم به نرخ برابری ۶.۵۶۶۳ واحد رضایت داد.

کد مطلب 5075319

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