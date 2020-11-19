توسعه شفت نیازمند همکاری و همدلی همه دستگاه های اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پور عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شفت با اشاره به اینکه هدف و عملکرد همه دستگاه‌های اجرایی باید اعتلای نظام اسلامی باشد، اظهار کرد: پایبندی به اصول و قوانین کشور نیازمند یادآوری نیست اصل اول همه مسئولان حمایت از مردم است.

وی با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع از سوی دستگاه‌های اجرایی و با بیان اینکه این موضوع خط قرمز ما است، افزود: ادارات سعی کنند مشکلات مردم را خودشان حل کرده تا مراجعات مردم نیز به فرمانداری کمتر شود.

سرپرست فرمانداری شفت در ادامه با اشاره به اینکه مراجعه شهروندان به فرمانداری نشان دهنده عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی، گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و سیاست کاری دستگاه‌ها باید حرکت در مسیر توسعه شفت باشد.

وی با تأکید بر اینکه رسیدن به توسعه در شهرستان شفت در گرو وجود همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها است، تصریح کرد: نظم و انضباط اداری یکی از مؤلفه‌های رشد و توسعه است.

حسن پور در ادامه با بیان اینکه اگر دستگاه‌های بر اساس ساختار اداری و قانونی خود عمل کنند قطعاً رضایت مندی شهروندان و توسعه شهرستان را به دنبال خواهد داشت، اضافه کرد: در زمینه مقابله با ویروس کرونا، مصوبات ستاد ملی و استانی لازم الاجرا است.

وی با اشاره به مشخص شدن وضعیت شهرستان شفت از نظر کرونا، گفت: این وضعیت هر دوشنبه پایش و به ستاد استانی کرونا اعلام می‌شود تا بر اساس آخرین وضعیت تصمیم گیری شود.

سرپرست فرمانداری شفت با بیان اینکه کارکنان دستگاه‌های اجرایی بر اساس تصمیم ادارات کل خود در دستگاه‌ها حاضر می‌شوند، تأکید کرد: دستگاه‌های خدماتی و امدادی به صورت کامل باید حضور داشته باشند.

وی برگزاری همایش، سمینار و تجمع و نمایشگاه‌ها را ممنوع اعلام کرد و گفت: برگزاری این مراسم منوط به تصمیم دانشگاه علوم پزشکی است.