حکایت تلخ این روزهای کادر درمان بجنورد/ پرستاران در صف تست کرونا

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در روزهایی که آمار قربانیان و مبتلایان کرونا هر روز رکورد جدیدی ثبت می‌کند و اجرای سیاست‌های سختگیرانه و بازدارنده در دستور کار قرار گرفته گویا متولیان عزمی برای حمایت از کادر درمان ندارند و این مجاهدان خط مقدم مبارزه با ویروس منحوس کرونا که به حق مدافعان سلامت نامیده شده‌اند در اوج بی‌مهری و در نهایت نجابت مشغول خدمت‌رسانی به هم‌نوعان خود هستند.

آنها باید تنهاتر از گذشته جان خود را در طبق اخلاص بگذارند و به دل خطر بروند.

بدون تردید تلاش‌های این عزیزان با پول قابل جبران نیست؛ هر چند خبری هم از این پول نیست و واریز مبالغ حداقلی حق کرونا اگر توهین تلقی نشود، در این اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی‌های افسار گسیخته دردی از این عزیزان درمان نمی‌کند.

اما شنیدن یک خبر و جفا در حق مدافعان سلامت قلب هر انسانی را آزرده می‌کند؛ اخبار از مراجعه کادر درمان به صورت افراد عادی به مراکز ۱۶ ساعته اخذ تست کرونا خبر می‌دهد.

تبعیض نه؛ عدالت آری

هیچ انسانی موافق رفتار تبعیض‌آمیز نیست اما یک نکته مهم که نباید مغفول بماند آن است که آیا کادر درمان و بهداشتی که به واسطه تعهد اخلاقی و کاری به انسان‌های دیگر، آلوده به ویروس کرونا شده و به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند با یک فرد عادی که در بسیاری از مواقع در میهمانی‌ها و سفرهای تفریحی به این ویروس مبتلا شده در یک مرتبه قرار دارند؟

افرادی که خود امورات مربوط به نمونه‌های اخذ شده را در بیمارستان هماهنگ می‌کنند پس از نمود علائم کرونایی باید خسته و کوفته از محل کار خود به مراکز ۱۶ ساعته مراجعه کنند و برای ویزیت توسط پزشک و تست دادن در صف بمانند؟

الهام ستوده یکی از پرستاران شهرمان در گفتگو با مهر اظهار کرد: طی چند روز گذشته پس از پایان شیفت کاری به منزل آمده و علائم کرونا را در خودم مشاهده کردم.

وی افزود: در حالی که شب قبل شیفت بودم اما از همان جا مستقیم به مراکز رفته و مانند دیگر افراد در صف ایستادم.

ستوده تصریح کرد: این خستگی آزاردهنده است و بسیاری از همکارانم از نظر روحی و جسمی نیاز به حمایت‌های ویژه دارند.

لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای کادر بهداشت و درمان

یوسف کاظمی، مشاور درمان استاندار خراسان شمالی نیز در این خصوص در گفتگو با مهر اظهار داشت: این دغدغه و مطالبه به حق عزیزان کادر بهداشت و درمان را به جد پیگیری می‌کنم.

وی با اشاره به زحمات مضاعف این روزهای مدافعان سلامت و لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از این مجاهدین جان بر کف افزود: ایجاد سپر حفاظتی و غربالگری‌های دوره‌ای در شرایطی که بیش از بیش به حضور کادر بهداشت و درمان نیازمند هستیم باید در دستور کار مجموعه مدیریتی نظام سلامت استان قرار بگیرد.

کاظمی گفت: پیگیر این مسئله تا اعلام حصول نتیجه به نفع کادر بهداشت و درمان خواهم بود.

نوبت دهی تست کرونا باید الکترونیکی شود

مهدی کرامتی، مدیرکل دفتر بازرسی استانداری خراسان شمالی در گفتگو با مهر اظهار کرد: ابتدا باید نوبت دهی الکترونیکی شود تا نه تنها کادر درمان، بلکه تمام مردم از این خدمت استفاده کنند؛ نه اینکه چه کادر درمان و چه مردم عادی به مرکز مراجعه کنند اما به آنها گفته شود که ظرفیت امروز تکمیل شده است.

وی افزود: باید مراکز نمونه‌گیری افزایش یابد تا رفاه بیشتری برای تمامی اقشار حاصل شود و این مطالبات را به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اعلام کرده‌ایم.

کرامتی در صف نبودن کادر درمان برای دادن تست کرونا را مطالبه به حق دانست و گفت: بناست مرکز دیگری راه اندازی شود و در آن محل کادر درمان با فوریت بیشتر و بدون نوبت تست کرونا دهند.

کادر درمان در زمان شیفت به پزشک مراجعه کنند تا معطل نشوند

افشین دلشاد، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیز در گفتگو با مهر اظهار کرد: این که کادر درمان خسته هستند و هر کدام از پرستاران ما شاید دو یا سه بار به کرونا مبتلا شده‌اند واقعیت است اما ظرفیت‌های استان محدود می‌باشد؛ پزشکی نداریم تا مراکز تست کرونا را گسترش دهیم.

وی افزود: تست کووید ۱۹ فقط بر اساس تشخیص پزشک انجام می‌شود و اگر همکاران بهداشت و درمان ویزیت شده‌اند می‌توانند به مراکزی که نیاز به ویزیت ندارند مراجعه کنند و نمونه دهند.

دلشاد بیان کرد: اگر همکار خودم را زودتر ویزیت کرده و یا نمونه‌گیری کنم افراد دیگر منتقد خواهند شد و می‌گویند همکارهای خودشان را در اولویت قرار داده‌اند و به دیگران بی توجهی می‌کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان داشت: نهایت تفاوت ایستادن در صف و مراجعه بدون صف یک یا دو ساعت است که فکر نمی‌کنم این ساعت در روند بیماری‌شان اثری داشته باشد.

وی در انتها سرعت نمونه‌گیری را مناسب ارزیابی کرد و گفت: کادر درمان در زمان شیفت به پزشک مراجعه کرده تا در صورت تشخیص پزشک به مرکز نمونه‌گیری رفته و بدون معطلی تست بدهد.

در نهایت اینک که کادر درمان با کمترین امکانات در حال خدمت به مردم هستند، می‌بایست مدیران دانشگاه علوم‌پزشکی حداقل‌ها را از آن‌ها دریغ نکرده و بیش از پیش برای رفاه حال آنان تلاش کنند.