اعتبار تخصیص یافته به بیمارستان دماوند و فیروزکوه صرف تهران شد

سید احمد رسولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در میان گذاشتن مشکلات حوزه انتخابیه خود در دماوند و فیروزکوه با وزرای راه و شهرسازی، نیرو و بهداشت و درمان اظهار داشت: این مشکلات شامل تسریع در کمربندی گیلاوند، رفع کمبود آب آشامیدنی در شهرهای رودهن، آبسرد و کیلان و احداث بیمارستان در رودهن و افزایش تخت‌های بیمارستانی و نیروی انسانی در بیمارستان‌های شهرهای دماوند و فیروزکوه بود.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس با بیان اینکه نه تنها در خصوص این مشکلات طی گذشت ۲ ماه هیچ اقداماتی صورت نگرفته است، گفت: اخیراً سندی وصول کرده ایم که طی آن تفاهم نامه‌ای با استانداری تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ۶ ماده و ۴ نسخه در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸ تنظیم شده که به موجب آن مبلغ ۴ میلیارد و ۳۶۶ میلیون تومان در اختیار بیمارستان فیروزکوه قرار بگیرد.

رسولی نژاد بیان داشت: متأسفانه از این مبلغ تفاهم شده فقط ۲۰۰ میلیون تومان در اختیار بیمارستان فیروزکوه قرار گرفته است و بقیه در جای دیگر خرج شده است.

وی با انتقاد از نحوه عملکرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته به بیمارستان‌های دماوند و فیروزکوه از مسئولان خواست تا به این موضوع ورود پیدا کنند.