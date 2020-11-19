اخراج نظامیان آمریکایی خواست تمامی مردم عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد کریم» نماینده ائتلاف الفتح عراق اعلام کرد که مصوبه پارلمان این کشور مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی و خارجی از عراق بیانگر خواسته‌های یک گروه یا طایفه خاص نیست.

وی افزود: این مصوبه برآمده از خواست تمام اقشار ملت عراق است. پارلمان این کشور با هدف محافظت از حاکمیت ملی و امنیت عراق این مصوبه را تصویب کرده است.

این نماینده پارلمان عراق بیان کرد: دولت باید هر چه سریع‌تر و با قید فوریت این مصوبه را اجرا کند تا جلوی نقض حاکمیت ملی عراق از سوی آمریکا و دیگر کشورها گرفته شود.

وی گفت: آمریکا از حریم هوایی و زمینی عراق هر طور که بخواهد استفاده می‌کند و در مقابل نیز هیچ واکنش محکمی به این قبیل اقدامات از سوی دولت کنونی صورت نمی‌گیرد.

مسأله اجرای مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نظامیان آمریکایی طی هفته‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مطالبات نمایندگان پارلمان این کشور بوده است.