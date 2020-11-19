علی بیگ‌زاده در گفتگو با مهر اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون در خراسان شمالی از ۹۱ دستگاه اجرایی ۳ هزار و ۳۵۹ نفر از کارکنان دولت به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند که از این تعداد ۲ هزار و ۵۷۱ مرد و ۷۸۸ نفر زن بوده‌اند.

معاون توسعه مدیریت استانداری خراسان شمالی ادامه داد: همچنین از مجموع کارکنان دولت مبتلا شده به کرونا در استان تاکنون ۲ هزار و ۹۰۴ نفر بهبود پیدا کرده‌اند که از این تعداد ۲ هزار و ۲۹۳ نفر مرد و ۶۱۱ نفر زن هستند.

وی افزود: در حال حاضر ۳۵۰ نفر از کارکنان دولت در استان خراسان شمالی تحت درمان قرار دارند که ۲۶۰ نفر مرد و ۹۰ زن می‌باشند.

بیگ‌زاده در ادامه به محدودیت‌های اعمال شده در سطح استان از ابتدای هفته آینده اشاره داشت و گفت: ادارات در هیچ شرایطی تعطیل نخواهند شد و فعالیت کارکنان در شهرهای قرمز به استثنای نیروهای مسلح با حضور حداکثر یک سوم انجام خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت استانداری خراسان شمالی بیان کرد: مدارس، دانشگاه، حوزه‌های علمیه و نمازهای جمعه در هر سه وضعیت قرمز، نارنجی و زرد تعطیل خواهند بود.

وی در انتها گفت: بجنورد، اسفراین و فاروج قرمز بوده و بقیه شهرهای استان نارنجی هستند.