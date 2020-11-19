اجرای بیش از ۴۱ ویژه برنامه به مناسبت هفته بسیج در فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار غلامعلی درویش متولی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای بیش از ۴۱ ویژه برنامه به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: نمایش و تبیین مقاومت به سبک زندگی شهید سلیمانی با عنوان «حاج قاسم تجلی گاه بسیج» و طرح محله محور شهید سلیمانی با عنوان «حافظان سلامت» از برنامه‌های برجسته هفته بسیج می‌باشد.

درویش متولی افزود: بسیج از اولین روزهای شیوع ویروس کرونا در راستای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با فعالیت‌های جهادی در میدان مقابله با این ویروس قرار دارد.

وی عنوان داشت: توزیع بسته‌های معیشتی در بین اقشار آسیب پذیر، سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و برگزاری نمایشگاه بسیج مدرسه عشق در بستر فضای مجازی از عمده برنامه‌های هفته بسیج می‌باشد.

فرمانده سپاه فیروزکوه بیان داشت: همچنین همزمان با سالروز تشکیل بسیج به فرمان حضرت امام خمینی (ره) گردهمایی بسیجیان شهرستان فیروزکوه همزمان با سراسر کشور به صورت مجازی و با شعار «بسیج، پیشرو خدمت، امید آفرین» همراه با استماع بیانات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای عزیز برگزار می‌شود.