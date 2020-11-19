مراقبت در کنار حمایت و نظارت برای مهار کرونا ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی چهارشنبه شب در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا اظهار کرد: مراقبت از افراد آسیب پذیر یا حمایت از افرادی که کرونا گرفته‌اند، بسیار لازم است و در این ارتباط نظارت از جهات مختلف ضرورت دارد.

وی افزود: نظارت و پایش در اجرای محدودیت‌ها انجام می‌شود و انتظار می‌رود تا پس از اجرای محدودیت‌ها ابتلاء به کرونا کاهش قابل قبولی پیدا کند.

پورمحمدی همچنین اظهار کرد: در شهرهای نارنجی و قرمز حضور افرادی که جزو گروه‌های پرخطر هستند، در محل کار ممنوع است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی و جانشین ستاد استانی مقابله با کرونا نیز در این جلسه گفت: در شهرهای قرمز یک سوم کارکنان ادارات در محل کار حاضر می‌شوند، در شهرهای نارنجی ۵۰ درصد و در شهرهای زرد دو سوم به ارائه خدمت به مردم می‌پردازند.

علیار راستگو اظهار کرد: در شهرهای وضعیت قرمز نیز گروه‌های شغلی ۲، سه و چهار تعطیل هستند.

راستگو ادامه داد: از شنبه آینده خروج خودروهای بومی پلاک شخصی از شهرهای نارنجی آذربایجان شرقی و نیز ورود خودروهای غیربومی با پلاک شخصی به این شهرها ممنوع خواهد بود و متخلفان ۵۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.

وی با بیان اینکه هماهنگی با پلیس برای اعمال محدودیت انجام شده است، ادامه داد: از این تاریخ همچنین خروج خودروهای بومی با پلاک شخصی از شهرهای دارای وضعیت قرمز آذربایجان شرقی و ورود خودروهای غیربومی با پلاک شخصی به این شهرها ممنوع بوده و متخلفان با جریمه یک میلیون تومانی مواجه می‌شوند.

وی گفت: از شنبه آینده همچنین تردد خودروهای شخصی از ساعت ۹ شب تا چهار صبح در شهرهای دارای وضعیت قرمز آذربایجان شرقی ممنوع است و جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای متخلفان اعمال می‌شود.

راستگو یادآور شد: در اجرای مصوبه دولت در زمینه مدیریت بیماری کرونا از شنبه آینده، در شهرهای دارای وضعیت زرد آذربایجان شرقی از نظر شیوع ویروس کرونا، فقط مشاغل گروه چهار تعطیل است.

وی افزود: در شهرهای دارای وضعیت نارنجی از لحاظ شیوع کرونا نیز مشاغل گروه سه و چهار تعطیل است.