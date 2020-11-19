مداخلات ساده جوابگوی کرونا نیست/زمان آزمایش واکسن ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جمشیدی، در گفتگو با رسانه ملی، تغییر ژنی ویروس کووید ۱۹ و مجموعه عوامل اتفاقات در شهریور گذشته را عامل اصلی افزایش آمار مبتلایان و فوتیهای امروز دانست و افزود: وضعیت جهش ویروس و شرایط فراگیری به شکلی است که دیگر مداخلات ساده و معمولی جوابگو نیست و باید با روند فراگیری، تهاجمی برخورد شود.
وی گفت: تردیدی نیست که طرح جامع محدودیتهای بهداشتی ممکن است ضعفهایی داشته باشد، اما این اشکالات پس از اجرا و با دریافت بازخوردها مشخص و رفع میشود.
جمشیدی از پیگیری مصوبات ستاد ملی کرونا و تفویض اختیار به استانها و استانداریها خبر داد و افزود: از شنبه برای افزایش سرعت در تصمیم گیری استانها به حکم مقابله با شیوع کرونا و افزایش شیوع کرونا و قرمز بودن منطقه نیازی به مصوبه جدید و تصمیم گیری مجدد در ستاد ملی مقابله با کرونا ندارند و میتوانند برای ادامه محدودیتها در استان تصمیم گیری کنند.
دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا درباره کلیات طرح جدید محدودیتها و تقسیم ۴ گروه مشاغل، گفت: شدت بیماری نیز به ۳ رنگ قرمز (۱۰ بیمار کرونایی در صد هزار نفر)، نارنجی و زرد تقسیم بندی شده است.
جمشیدی از اجرای طرح «محله محوری» به عنوان پایگاه سلامت نام برد و افزود: این طرح با همکاری بسیج، هلال احمر و…، در پیشبرد مقابله با شیوع کرونا اجرا میشود.
وی درباره روند تولید واکسن ایرانی کرونا، گفت: آزمایش حیوانی واکسن ایرانی کرونا موفقیت آمیز بوده و در آذرماه روی داوطلبان آزمایش میشود.
جمشیدی افزود: توزیع بین المللی واکسن کرونا به سازمان بهداشت جهانی سپرده شده و تاکنون ۱۸۰ کشور، از جمله ایران در این پروژه ثبت نام کرده اند. در صورت تولید واکسن، سازمان بهداشت جهانی ۲۰ درصد جمعیت پرخطر هر کشور را پوشش میدهد و اینگونه نیست که کشور تولید کننده واکسن، دریافت کنندگان را به دلخواه خود گزینش کند.
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