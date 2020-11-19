هوای اصفهان سالم است

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز اظهار داشت: در حال حاضر میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان با قرار گرفتن بر روی عدد ۷۸ در وضعیت سالم قرار دارد.

وی افزود: شاخص کلی کیفیت هوای اصفهان نیز امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه با قرار گرفتن بر روی عدد ۷۸ در وضعیت سالم برای عموم قرار گرفته است.

مدیر امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان افزود: میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان در روز گذشته نیز بر روی عدد ۹۵ و در وضعیت سالم قرار داشت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاخص کیفی هوا در ایستگاه سگزی با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۳۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد، ابراز داشت: شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های احمد آباد با عدد ۹۹، استانداری با عدد ۸۴، پروین با عدد ۸۶، خرازی با عدد ۵۵، دانشگاه با عدد ۶۲ و رودکی با عدد ۸۱ در وضعیت سالم قرار دارد.

صادقیان افزود: همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های خمینی شهر با شاخص ۸۹، مبارکه با شاخص ۷۳ و نجف آباد با شاخص ۶۳ نیز در وضعیت سالم قرار دارد.

وی ادامه داد: در آبان ماه تاکنون ۹ روز هوای سالم را در شهر اصفهان تجربه کرده‌ایم.