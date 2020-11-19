۸۳ هزار خانوار مازندرانی زیر چتر کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام بشیر عالیشاه گفت: با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا در استان، به منظور کاهش خطر ابتلای افراد تحت حمایت به این بیماری، مددجویان می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق درگاه اینترنتی ثبت و پیگیری کنند.

وی اظهار داشت: مددجویان مازندرانی می‌توانند خدماتی مانند مسکن، بهداشت و درمان، کمک هزینه ازدواج، حمایت‌های خاص، وام کارگشایی - دانشجویی، فرهنگی، اشتغال و مشاوره را از طریق درگاه اینترنتی ثبت و پیگیری کنند.



وی افزود: مددجویان می‌توانند از طریق آدرس اینترنتی e.emdad.ir با استفاده از رایانه شخصی، گوشی همراه و یا دفاتر خدمات اینترنتی در روستاها و شهرها و بدون مراجعه به دفاتر کمیته امداد و درج کد ملی و شماره شناسنامه وارد سامانه شده و نسبت به ثبت و ارسال درخواست خود اقدام کنند.



مدیرکل کمیته امداد مازندران تصریح کرد: پس از ثبت درخواست توسط مددجو، حداکثر بعد از یک ساعت درخواست‌های ثبت شده به صورت هوشمند به کارتابل مددکار خانواده در سیستم جامع خدمات حمایتی این نهاد منتقل می‌شود.

حجت الاسلام عالیشاه خاطر نشان کرد :۸۳ هزار خانوار در مازندران تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و از خدمات این نهاد بهره مند هستند.