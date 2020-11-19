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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۹:۴۸

مدیرکل کمیته امداد مازندران اعلام کرد؛

۸۳ هزار خانوار مازندرانی زیر چتر کمیته امداد

۸۳ هزار خانوار مازندرانی زیر چتر کمیته امداد

ساری- مدیرکل کمیته امداد مازندران شمار خانواده های تحت حمایت کمیته امداد در استان را ۸۳ هزار خانوار بیان کرد و گفت: این افراد از خدمات متنوع امداد بهره مند هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام بشیر عالیشاه گفت: با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا در استان، به منظور کاهش خطر ابتلای افراد تحت حمایت به این بیماری، مددجویان می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق درگاه اینترنتی ثبت و پیگیری کنند.

وی اظهار داشت: مددجویان مازندرانی می‌توانند خدماتی مانند مسکن، بهداشت و درمان، کمک هزینه ازدواج، حمایت‌های خاص، وام کارگشایی - دانشجویی، فرهنگی، اشتغال و مشاوره را از طریق درگاه اینترنتی ثبت و پیگیری کنند.

وی افزود: مددجویان می‌توانند از طریق آدرس اینترنتی e.emdad.ir با استفاده از رایانه شخصی، گوشی همراه و یا دفاتر خدمات اینترنتی در روستاها و شهرها و بدون مراجعه به دفاتر کمیته امداد و درج کد ملی و شماره شناسنامه وارد سامانه شده و نسبت به ثبت و ارسال درخواست خود اقدام کنند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران تصریح کرد: پس از ثبت درخواست توسط مددجو، حداکثر بعد از یک ساعت درخواست‌های ثبت شده به صورت هوشمند به کارتابل مددکار خانواده در سیستم جامع خدمات حمایتی این نهاد منتقل می‌شود.

حجت الاسلام عالیشاه خاطر نشان کرد :۸۳ هزار خانوار در مازندران تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و از خدمات این نهاد بهره مند هستند.

کد مطلب 5075362

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    نظرات

    • مرضیه بامری IR ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام من مرضیه بامری هستم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) ازشما خواهشمندم این بنده را کمک کنید در شهر ما هیچ گونه رسیدگی نمیکند لطفا کمک کنید نیازمند شما

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