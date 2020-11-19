به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی در گردهمایی ائمه جمعه استان به شرح فرمایشات امیرالمومنین (ع) در خطبه ۱۱ نهج‌البلاغه و پیام‌های آن پرداخت و اظهار داشت: این خطبه که در شرایط درگیری و جنگ نظامی صادر شده در جبهه فرهنگی نیز حاوی پیام‌هایی از جمله ثبات، پایداری، صبر و مقاومت است.

امام جمعه زاهدان عزم جزم، نفرت و عصبانیت از دشمن، از خودگذشتگی و توکل به خداوند را از دیگر پیام‌های این خطبه عنوان‌کرد و ادامه داد: ملاحظه‌کاری در کار فرهنگی و ترس از حضور در موقعیت‌های حساس، توفیقی را حاصل نمی‌کند و باید در مسیر حق همه هستی خود را در کف دست گرفته و به پیشگاه خداوند متعال تقدیم کنیم.

آیت‌الله محامی بیان کرد: محکم کردن جای پا و آمادگی برای اقدام از دیگر پیام‌های این خطبه است و همانگونه که انسان در شرایط نظامی آماده برای اقدام است در عرصه‌های فرهنگی هم باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم و برای اقدام آمادگی کافی را داشته باشیم.

این استاد درس خارج حوزه علمیه، دوراندیشی و نگاه به افق‌های دور را یکی دیگر از پیام‌های خطبه ۱۱ نهج البلاغه دانست و گفت: نباید به گونه‌ای باشد که فقط امروز خود را ببینیم بلکه باید نگاه‌مان به افق‌های دور باشد و انتهای لشکر دشمن را ببینیم و به عمق استراتژیک دشمن و عمق تهاجمات پی ببریم و پس از این کار چشم خود را بر روی امکانات و تجهیزات دشمن ببندیم تا ترسی در دل ما ایجاد نشود و هدف بزرگ را مد نظر داشته باشیم.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی بیان کرد: امکانات و سلاح‌های دشمن عامل پیروزی نیست و باید به یاری خداوند ایمان داشته باشیم و بدانیم که اگر خداوند بخواهد همه این تجهیزات و امکاناتی که برای مقابله با اسلام ردیف شده‌اند در هم می‌شکند و یک جمعیت کوچک هم می‌تواند در برابر یک لشکر بزرگ پیروز شود.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل قرارگاه فرهنگی در سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: در حال حاضر سه جلسه از قرارگاه فرهنگی در مرکز استان تشکیل شده و مجموعه‌ها و نهادهای مختلف پای کار آمده‌اند و نیاز است تا مشابه این کار توسط ائمه جمعه در قالب شورای فرهنگ عمومی در سطح شهرستان‌ها انجام شود.

امام جمعه زاهدان گفت: در کار فرهنگی باید ظرفیت همه دستگاه‌ها را به کار بگیریم و از آنها استفاده کنیم خصوصاً ظرفیت‌هایی از قبیل سازمان‌ها ومجموعه‌های تبلیغات دینی از قبیل سازمان تبلیغات، فرهنگ و ارشاد، حوزه‌های علمیه، سپاه پاسداران، خیران و گروه‌های جهادی که نقشی مهم و تأثیرگذار را بر عهده دارند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان ادامه داد: نیاز است تا نقش محوری ائمه جمعه در جایگاه امامت و رهبری جامعه و به عنوان ریاست شورای فرهنگ عمومی شهرستان‌ها نیز با جدیت دنبال شود و باید توجه داشت که کار فرهنگی اساس کار ائمه جمعه است و باید فرماندهی جبهه فرهنگی را از جایگاه شورای فرهنگ عمومی در دست بگیرند.

آیت‌الله محامی گفت: شورای فرهنگ عمومی باید فعال و اثربخش شود و گاهی برگزاری جلسات تأثیرگذاری لازم را ندارد که باید به دنبال اثرگذاری بیشتر در سطح جامعه باشیم.

وی ادامه داد: تشتت و تفرق در آئین‌نامه‌ها و وجود چندین و چند گروه و ساختار در حوزه‌های یکسان صحیح نیست و باید تمامی این تشکیلات در یک جهت تجمیع شوند که در ساختار قرارگاه فرهنگی به دنبال آن هستیم.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: نیاز است تا در سطح استان آسیب‌ها و نیازهای فرهنگی شناسایی و سپس اولویت‌بندی شوند تا نسبت به اولویت‌ها راهکار مناسب پیشنهاد داده و اجرا شود و در پایان هم گزارشی از اقدامات و نتایج به دست آمده ارائه شود.

وی ادامه داد: برای انجام این کار نیاز است تا برنامه جامع فرهنگی استان تدوین شود و محورهای مهم در تدوین این برنامه شامل توجه به شیعه و اهل سنت، اهتمام به فرهنگیان و دانشگاهیان، توجه ویژه به حوزه‌های علمیه، همکاری و هم افزایی و تقسیم کار با روحانیون مستقر در شهرستان‌ها و لزوم تلاش برای مشارکت مردم و گروه‌های جهادی هستند.

آیت‌الله محامی تصریح کرد: دفتر شورای سیاستگذاری استان باید نقش حلقه وصل بین ائمه جمعه و قرارگاه فرهنگی استان را ایفا کند و به دنبال این باشد تا از ظرفیت شورای فرهنگ عمومی شهرستان‌ها استفاده مطلوب شود.