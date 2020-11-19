تحقق رویای چندین ساله؛ شگفتی سازی بانوان والیبالیست آملی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تیم والیبال نشسته بانوان آمل که در چندسال گذشته در لیگ‌های دسته دوم و دسته باشگاه‌های کشور حضور داشته، با حمایت هیأت ورزش‌های جانبازان و معلولان شهرستان آمل و حمایت خوب گروه پزشکی تجهیزات عمرانی آمل به عنوان حامی مالی این تیم، امسال و برای نخستین بار سطح اول والیبال نشسته بانوان را تجربه خواهد کرد.

تیم تجهیزات پزشکی عمرانی آمل این روزها و به دور از هیاهو، تمرینات آماده سازی خود را برای حضوری پر قدرت در نخستین تجربه لیگ برتری در آمل دنبال می‌کند. تنها نماینده مازندران در رقابت‌های امسال لیگ برتر والیبال نشسته بانوان باشگاه‌های کشور با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه بومی بسته شده است.

بازیکنان این والیبال نشسته گروه تجهیزات پزشکی عمرانی آمل از حضور این تیم در فصل پیش رو لیگ برتر و همچنین برگزاری تمرینات و روند آماده سازی این تیم ابراز رضایت کردند.

بازیکنان خوبی جذب کردیم

سرپرست تیم لیگ برتری گروه تجهیزات پزشکی عمرانی آمل به چگونگی شرایط حضور نماینده این شهرستان در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر والیبال نشسته بانوان باشگاه‌های کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با همکاری خوب رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان شهرستان و حمایت همه جانبه گروه تجهیزات پزشکی عمرانی آمل شرایط حضور در لیگ برتر برای تیم آمل پس از سال‌ها فراهم شده است.

ماهرخ نائیج افزود: پس از قطعی شدن حضور تیم آمل در لیگ برتر، با نظارت هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان شهرستان، بازیکنان خوبی جذب این شدند.

وی ادامه داد: خوشبختانه روند آماده سازی و تمرینات تیم نیز این روزها با نظر کادر فنی و با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

به دنبال شگفتی سازی در لیگ

در همین حال سرمربی تیم والیبال نشسته گروه تجهیزات پزشکی عمرانی آمل، از روند آماده سازی تیمش برای فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر ابراز رضایت کرد.

ندا خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وضعیت کلی تیم با بازیکنانی که در اختیار داریم خوب هست و هر روز در دو نوبت صبح و عصر به صورت جدی تمرین می‌کنیم.

وی ادامه داد: بازیکنان جوان و باتجربه ای در ترکیب تیم هستند که امیدواریم با این نفرات بتوانیم در نخستین تجربه لیگ برتری بهترین نتیجه را کسب کنیم.

۶ تیم در فصل جدید لیگ برتر والیبال نشسته بانوان

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان شهرستان آمل هم گفت: هجدهمین دوره رقابت‌های امسال لیگ برتر والیبال نشسته بانوان باشگاه‌های کشور با حضور ۶ تیم در دو گروه سه تیمی برگزار می‌شود.

مسعود فلاح افزود: در گروه نخست نیز تیم‌های «ابومسلم شهر بهشت خراسان، هیئت آذربایجان غربی و هیئت هرمزگان» حضور دارند و تیم تجهیزات پزشکی آمل در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان هم گروه هست.

وی ادامه داد، این رقابت‌ها از نیمه دوم آذرماه در شهرهای کم خطر شروع شود و در پایان دو مرحله رفت و برگشت، با توجه به امتیازات کسب شده، چهار تیم به مرحله نهایی صعود می‌کنند تا وضعیت جدول رده‌بندی و قهرمان لیگ مشخص شود.