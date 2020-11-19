حاج محسن عسکری مداح آذری زبان درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، حاج محسن عسکری شاعر و مداح اهل بیت (ع) بر اثر بیماری درگذشت. او در سال ۱۳۲۲ در یک خانواده مذهبی تبریزی متولد شد. او که تنها فرزند خانواده‌ای ثروتمند بود مادرش را در کودکی از دست داد و با ازدواج مجدد پدرش زیر نظر پدربزرگش، حاج مهدی، یکی از تاجران و هیأت‌داران بزرگ تبریز بزرگ شد.

این پیرغلام و شاعر اهل‌بیت علیه السلام در این باره می‌گفت: «چیزی که عامل اصلی توفیق من در نوکری امام حسین علیه السلام است جوان‌مرگ شدن مادرم بود. ۷ ساله بودم که مادرم بر اثر بیماری سرطان به رحمت خدا رفت. بی‌مادری باعث شد که بیشتر به مجالسی بروم تا عقده دل را باز کنم و سبک شوم. به امام حسین علیه السلام و هیأت پناه بردم و الحق که جای درستی بود.»

مرحوم عسکری درباره آخرین آرزوی زندگی‌اش می‌گفت: دوست دارم و امیدوارم که لحظه مرگم آقا به استقبالم بیایند و من هم بلند شوم و بگویم آقا ممنونتم. ۵۰ سال است که می‌خوانم و حالا مزد این‌ها را می‌خواهم.

