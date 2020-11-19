بهره برداری از چند طرح بزرگ آزادراهی و فرودگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، در سی و سومین هفته از افتتاح طرح‌های ملی با عنوان تدبیر و امید برای جهش تولید، ابتدا وزیر راه و شهرسازی گزارشی از این طرح‌ها ارائه می‌دهد و در ارتباط تصویری با استان‌های اصفهان، هرمزگان و گلستان، مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور همراه با معاون ساخت راه‌های این شرکت، مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی این شرکت جزئیات طرح‌های آزادراهی و فرودگاهی را تشریح می‌کنند و پس از پاسخ به سوالات روحانی این طرح‌ها افتتاح خواهد شد.

در پایان این مراسم هم رئیس جمهور سخنرانی خواهد کرد.

قطعات ۱ و ۲ آزاد راه کنار گذر شرقی اصفهان به طول ۶۳ کیلومتر، کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور در استان هرمزگان به طول ۹۷ کیلومتر، باند دوم کنار گذر جنوب کرمان به طول ۲۴ کیلومتر، همراه با توسعه فرودگاه‌های گرگان، مشهد، شاهرود و تبریز از طرح‌هایی است که امروز با دستور رئیس جمهور به بهره برداری می‌رسد.

طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی امروز نقش مهمی در تکمیل کریدور شمال - جنوب، ارتباط استان‌ها، کوتاه کردن مسیر تردد خودروها، ارتباط مراکز صنعتی و معدنی و حمل و نقل بار و مسافر دارند.

طرح‌های توسعه فرودگاهی نیز از جمله افزایش طول باند، احداث پایانه، ساخت سوله، افزایش موقعیت پارکینگ هواپیما و محوطه سازی فرودگاه‌ها، بر سرانه پذیرش مسافر و اهمیت بین المللی این فرودگاه‌ها به ویژه در بخش ترانزیت کالا و صنعت گردشگری خواهد افزود.

این طرح‌ها با اعتبار ۳ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان تکمیل شده است.

بهره برداری از دو طرح ملی بزرگراهی در هرمزگان و کرمان با دستور رئیس جمهور

طرح ۹۷ کیلومتری بزرگراهی در نوار ساحلی جنوب کشور در هرمزگان و باند دوم کنارگذر استان کرمان با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

کریدور بزرگراهی جنوب کشور ۱۸۵۰ کیلومتر به موازات سواحل خلیج فارس و هرمزگان قراردارد که ۹۷ کیلومتر آن در استان هرمزگان با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان امروز افتتاح شد.

روحانی در مراسم بهره برداری از این طرح‌های ملی در ارتباط تصویری، گفت: خوشحالیم از اینکه امروز مردم در استان‌های هرمزگان و کرمان به عنوان دو استان بسیار فعال در شرق و جنوب کشور از مزایای این طرح‌ها بهره مند می‌شوند.

رئیس جمهور افزود: بابت این اقدامات راه و شهرسازی در بخش خصوصی به ویژه در ساخت این بزرگراه تبریک می‌گویم و امیدوارم این کریدور بزرگراهی کامل شود.

روحانی ساخت بزرگراه شلمچه تا گواتر را بسیار با اهمیت دانست و گفت: در این مسیر که سواحل خوبی وجود دارد زمینه کاملاً برای توسعه آماده است و راه یکی از زمینه‌های پیشرفت در این مناطق است.

رئیس جمهور افزود: این اقدام که در حد فاصل جاسک تا خوزستان انجام می‌شود، تحول بسیار خوبی برای جاسک به عنوان یکی از بنادر صادراتی خواهد بود.

آقای روحانی اضافه کرد: همه این اقدامات تحول مناسبی در جنوب به ویژه سواحل مکران ایجاد می‌کند؛ امیدوارم طرح‌های دیگر نیز در این چارچوب تا پایان دولت اجرا شود.

بهره برداری از طرح آزادراهی اصفهان به دستور رئیس جمهور

بهره برداری از آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان به دستور رئیس جمهور آغاز شد.

روحانی در مراسم افتتاح طرح‌های ملی بزرگراهی در ارتباط تصویری، این طرح را برای وقت و زندگی مردم و نیز توسعه شبکه حمل و نقل مهم دانست و افزود: اصفهان شهری بسیار بزرگ و مهم برای ماست و پیشگیری از آلودگی این شهر برای ما بسیار اهمیت دارد.

رئیس جمهور این طرح بزرگراهی را طرحی محیط زیستی دانست و افزود: سلامت مردم اصفهان برای ما مهمتر است.

روحانی ابراز امیدواری کرد: طرح‌های بزرگراهی با همت بلند وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های خصوصی سریع‌تر به نتیجه برسد و هر طرحی که برای امسال و سال آینده نیاز به کمک بیشتری دارد وزیر راه و شهرسازی مطرح کند و دولت نیز در حد توانش برای تسریع در تکمیل آن کمک خواهد کرد.