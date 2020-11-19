مزدوران سعودی واماراتی در یمن علنا یکدیگر را تهدید به قتل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات در استان ابین اعلام کرد که اگر عناصر وابسته به دولت مستعفی این کشور به ریاست عبد ربه منصور هادی دست به اقدام خصمانه ای بزنند با واکنش محکم عناصر شورای انتقالی رو به رو خواهند شد.

وی گفت: در صورتیکه نیروهای هادی دست به اقدام خصمانه ای علیه ما بزنند با بزرگترین کشتار رو به رو خواهند شد.

به نظر می رسد اختلافات میان مزدوران امارات و عربستان در یمن تا حدی بالا رفته است که سران این مزدوران علناً یکدیگر را تهدید می کنند.

علاوه بر آن، درگیری های نظامی میان این مزدوران در استان ابین واقع در جنوب یمن افزایش یافته است.

سخنگوی شورای انتقالی جنوب یمن اعلام کرد که عناصر منصور هادی از تجهیزات نظامی عناصر داعش و القاعده استفاده می کنند. این در حالیست که روز گذشته روزنامه لبنانی الاخبار از یک سند محرمانه در خصوص اختلافات میان امارات و عربستان بر سر پرونده یمن پرده برداشت.