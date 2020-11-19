به گزارش مهر، حمید کهریزی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اجرای طرح طبیعت گردی خانواده در شهرستان فراهان با هدف معرفی پتانسیل‌های ناب گردشگری و ایجاد نشاط و تندرستی و شادابی میان خانواده‌ها در این شهرستان پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به نقش زنان در پویایی جامعه و همچنین تربیت نسلی توانمند افزود: امروز مادران و دختران باید با حضور در جوامع مختلف از حقوق حقه خود بهره‌مند شوند تا بتوانند برای آینده کشور فرزندان سالم و پویا تربیت کنند.

کهریزی با بیان اینکه این طرح با هدف توجه ویژه به زنان و دختران برای سالم‌سازی، توسط معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به وجود تجربه کافی در دو هیأت ورزش کوهنوردی و همگانی در راستای برگزاری برنامه‌های از این دست، این شهرستان آمادگی لازم را در خصوص اجرای این طرح در سطح مناطق مختلف شهرستان را دارد.

وی با اشاره به اینکه میزان مشارکت بانوان شهرستان فراهان در فعالیت‌های ورزشی خصوصاً در ورزش همگانی در سال گذشته ۸ درصد بوده است، افزود: جمعیت بانوان سازمان یافته ورزشی بالغ بر ۴۵۰ نفر است. امیدواریم با برنامه‌ریزی مدون و دقیق بتوان این رقم را در حوزه‌های مختلف ورزشی افزایش داد.