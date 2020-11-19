نقش بسیج باید در همه شئون جامعه اسلامی مورد توجه قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی چهارشنبه شب در دیدار فرماندهان و مسئولین سپاه شهدای استان و ناحیه بسیج سپاه ارومیه به مناسب هفته بسیج افزود: ایده تأسیس بسیج مستضعفین توسط امام خمینی (ره) الهام گرفته از قرآن و روایات اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام و نشان از هوشمندی و آینده نگری ایشان بود که بعد از گذشت سال‌ها برکات این ایده مقدس بیش از پیش نمایان‌تر می‌شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بسیج مستضعفان زاییده تفکر ولایت بوده و ولایتمداری محور اصلی بسیج در سطوح مختلف است که مسئولین و بسیجیان باید در این زمینه توجه مناسبی داشته باشند.

حجت الاسلام قریشی افزود: بسیج مستضعفین در طول تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده است که بسیج در کشور مهمترین و محوری ترین مسائل و مشکلات را عهده دار شده و در تحقق این وظایف سرفراز و سربلند یبرون آمده است و در سال‌های اخیر شاهد الگو گیری کشورهای مختلف از تفکر بسیج مردمی برای حل مشکلات خود بوده ایم.

امام جمعه ارومیه در ادامه گفت: بسیج بعد از پیروزی در جنگ تحمیلی در عرصه‌های مختلف در مقابل توطئه‌های دشمنان ایستاده و با الهام گرفتن از بیانات مقام معظم رهبری اجازه به هدف رسیدن توطئه‌های دشمنان را نداده است که در حال حاضر که دنیا با ویروس کرونا درگیر است بسیج با حضور در میدان مبارزه با ویروس کرونا نقش خود را به خوبی ایفا می‌کند.

وی به اهمیت دعا و استغاثه به درگاه الهی در مقابله و دفع ویروس کرونا خاطرنشان کرد: متأسفانه توجه به دعا و انابه برای دفع ویروس کرونا مورد بی توجهی قرار گرفته و بیشتر مردم از اثرات دعا به درگاه الهی در مقابله با بیماری و بلایا غافل هستند، بسیج می‌تواند با استفاده از ظرفیت خود در این مسیر نیز گام‌های مؤثری برداشته و با تقویت معنویت در بین مردم با فضل الهی شاهد دفع کامل این ویروس در جامعه باشیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی به آفت‌های زندگی دنیوی و دنیا پرستی اشاره کرده و گفت: تفکر و منش بسیج در آغاز تشکیل و در ایام جنگ تحمیلی اندیشه‌ای متعالی به دور از دنیازدگی و دنیاپرستی بود اما متأسفانه در سال‌های اخیر و با گذشت زمان متأسفانه شاهد توجه به دنیا و مادیات در بین مردم هستیم که لازم است در این زمینه نیز توجه به ساده زیستی و مردم داری مورد توجه بسیج در جامعه قرار بگیرد.

وی افزود: نباید اجازه دهیم تفکر والای بسیج در جامعه در اثر گذر زمان کمرنگ و بی اثر شده و تهاجمات فرهنگی و تفکرات نادرست غربی در بدنه این تفکر مقدس رسوخ کند چرا که نقش بسیج نه تنها در حوزه دفاع نظامی بلکه در همه شئون جامعه اسلامی همچون فرهنگ، اقتصاد، معیشت و حتی اندیشه و تفکر حاکم بر جامعه نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.