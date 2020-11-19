خدمات بیمه سلامت به زنان روستایی/از واکسیناسیون تا غربالگری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میرزایی، با اشاره به ارائه گزارش فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی در شاخص ترین اقدامات در زمینه زنان و خانواده، اظهار داشت: خدمات بیمه سلامت در قالب بسته خدمات سطح اول برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی از طریق خرید خدمت از شبکه‌های بهداشتی درمانی و مراکز خدمات جامع سلامت روستایی به تمامی افراد ساکن در روستا ارائه می‌شود.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت افزود: بسته خدمات سطح اول در برنامه پزشک خانواده از سال ۹۴ تاکنون به صورت سرپایی با کمترین میزان فرانشیز و بیشترین سطح دسترسی به جمعیت ساکن در روستاها از طریق مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و توسط ۶ هزار و ۹۸۹ پزشک، ۵ هزار و ۶۴۴ ماما و۲ هزار و ۴ بهداشت کار دهان و دندان و دندانپزشک ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین در جمع بندی عملکردی به عمل آمده در سال ۹۸، بیش از ۵۷ میلیون خدمت پزشک، بیش از ۱۴ میلیون خدمت ماما، بیش از ۶ میلیون خدمت دهان و دندان و بیش از ۳ میلیون ارجاع به متخصص به جمعیت روستاییان ارائه شده است. که حدود نیمی از این جمعیت بدون احتساب خدمات و مراقبت‌های گروه‌های سنی ویژه زنان، مرتبط با زنان است.

میرزایی با اشاره به توافقات صورت گرفته و پرداخت سرانه خدمات مراقبتی و پیشگیری از سوی سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: مراقبت‌های واکسیناسیون، مراقبت‌های پیش از بارداری، مراقبت‌های حین بارداری، اعزام مادران باردار در مراقبت‌های پر خطر و اعزام فوری در شرایط اضطرار، مراقبت‌های بارداری با فاصله کمتر از دو سال و غربالگری مادران معتاد باردار از خدمات رایگان و اختصاصی زنان ساکن در روستاها است.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: انجام آزمایشات مادران باردار شامل BloodGroup&Rh، CBC، شمارش افتراقی سلول‌های خونی، آزمایش آنالیز کامل ادرار، کشت ادرار، BUN،Ceratinin آزمایش کومبس غیرمستقیم ،FBS ، TSH و VDRL ،آزمایشات غربالگری دیابت بارداری شامل: (Test(OGTT و Test(GCT) Glucose Chalenge ، اختلال چربی خون و دیابت برای زنان بالای ۳۰ سال و انجام نمونه گیری آزمایش HPV نیز برای زنان ساکن در روستاها رایگان است.

وی گفت: همچنین خدمات دندانپزشکی به مادران باردار و شیرده شامل خدمات آموزش بهداشت دهان و دندان، ثبت اطلاعات وضعیت سلامت خدمات دهان و دندان، فیشور سیلانت تراپی، فلورایدتراپی، ترمیم دندان‌های دائمی با استفاده از آمالگام و کامپوزیت، کشیدن دندان‌های غیر قابل نگهداری دائمی، درمان پالپ زنده دندان‌های دائمی، جرم گیری و بروساژ و پالپوتومی برای زنان از خدمات رایگان است.