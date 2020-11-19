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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۳۸

مدیرکل دفترخدمات عمومی بیمه سلامت عنوان کرد؛

خدمات بیمه سلامت به زنان روستایی/از واکسیناسیون تا غربالگری

خدمات بیمه سلامت به زنان روستایی/از واکسیناسیون تا غربالگری

مدیرکل دفترخدمات عمومی سازمان بیمه سلامت به مهم ترین خدمات این سازمان به زنان روستایی اشاره کرد و گفت: این خدمات از مراقبت های واکسیناسیون تا غربالگری مادران معتاد باردار را در بر می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میرزایی، با اشاره به ارائه گزارش فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی در شاخص ترین اقدامات در زمینه زنان و خانواده، اظهار داشت: خدمات بیمه سلامت در قالب بسته خدمات سطح اول برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی از طریق خرید خدمت از شبکه‌های بهداشتی درمانی و مراکز خدمات جامع سلامت روستایی به تمامی افراد ساکن در روستا ارائه می‌شود.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت افزود: بسته خدمات سطح اول در برنامه پزشک خانواده از سال ۹۴ تاکنون به صورت سرپایی با کمترین میزان فرانشیز و بیشترین سطح دسترسی به جمعیت ساکن در روستاها از طریق مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و توسط ۶ هزار و ۹۸۹ پزشک، ۵ هزار و ۶۴۴ ماما و۲ هزار و ۴ بهداشت کار دهان و دندان و دندانپزشک ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین در جمع بندی عملکردی به عمل آمده در سال ۹۸، بیش از ۵۷ میلیون خدمت پزشک، بیش از ۱۴ میلیون خدمت ماما، بیش از ۶ میلیون خدمت دهان و دندان و بیش از ۳ میلیون ارجاع به متخصص به جمعیت روستاییان ارائه شده است. که حدود نیمی از این جمعیت بدون احتساب خدمات و مراقبت‌های گروه‌های سنی ویژه زنان، مرتبط با زنان است.

میرزایی با اشاره به توافقات صورت گرفته و پرداخت سرانه خدمات مراقبتی و پیشگیری از سوی سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: مراقبت‌های واکسیناسیون، مراقبت‌های پیش از بارداری، مراقبت‌های حین بارداری، اعزام مادران باردار در مراقبت‌های پر خطر و اعزام فوری در شرایط اضطرار، مراقبت‌های بارداری با فاصله کمتر از دو سال و غربالگری مادران معتاد باردار از خدمات رایگان و اختصاصی زنان ساکن در روستاها است.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: انجام آزمایشات مادران باردار شامل BloodGroup&Rh، CBC، شمارش افتراقی سلول‌های خونی، آزمایش آنالیز کامل ادرار، کشت ادرار، BUN،Ceratinin آزمایش کومبس غیرمستقیم ،FBS ، TSH و VDRL ،آزمایشات غربالگری دیابت بارداری شامل: (Test(OGTT و Test(GCT) Glucose Chalenge ، اختلال چربی خون و دیابت برای زنان بالای ۳۰ سال و انجام نمونه گیری آزمایش HPV نیز برای زنان ساکن در روستاها رایگان است.

وی گفت: همچنین خدمات دندانپزشکی به مادران باردار و شیرده شامل خدمات آموزش بهداشت دهان و دندان، ثبت اطلاعات وضعیت سلامت خدمات دهان و دندان، فیشور سیلانت تراپی، فلورایدتراپی، ترمیم دندان‌های دائمی با استفاده از آمالگام و کامپوزیت، کشیدن دندان‌های غیر قابل نگهداری دائمی، درمان پالپ زنده دندان‌های دائمی، جرم گیری و بروساژ و پالپوتومی برای زنان از خدمات رایگان است.

کد مطلب 5075395

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    نظرات

    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
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      به چه دردی میخوره غربالگری میشه نون و آب برا مردم یا واقعا دردی از دردها و مرض های مردم رو دوا میکنه

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