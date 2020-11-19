سردی هوا در خراسان رضوی ماندگار است

آیدا فاروقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته شهرستانهای کلات با دمای ۷ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و بردسکن با دمای ۱۷ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین بودهاند، بیان کرد: طی همین مدت دمای هوا شهر مشهد در سردترین ساعات ۴ درجه سانتیگراد زیر صفر و در گرمترین ساعات ۶ درجه سانتیگراد بالای صفر بوده است.
کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: بیشترین میزان بارش باران با ۲.۷ دهم میلیمتر و بیشترین بارش برف به میزان یک سانتی متر از شهرستان کلات نادر گزارش شده است.
وی افزود: برای ساعات آینده احتمال بارشهای پراکنده در نواحی شرقی استان وجود دارد که از ساعات بعد از ظهر به تدریج کاهش ابرناکی را داریم، همچنین فردا وضعیت جوی استان نسبتاً آرام خواهد بود.
فاروقی بیان کرد: به لحاظ دمایی روند کاهش دما در اکثر نقاط استان ادامه خواهد داشت، از فردا و طی روز شنبه دمای هوا چند درجهای افزایش پیدا میکند ولی همچنان در حداقل دمای شبانه سردی هوا در سطح استان ماندگار خواهد بود.
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