بازگشت تشکیلات خودگردان فلسطین به سوی تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، «صالح ابوعزه» تحلیلگر سیاسی فلسطینی با انتشار یک پست توئیتری به از سر گرفته شدن همکاری های میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

وی در این پست توئیتری نوشت: آمریکا و کشورهای اروپایی و رژیم های عربی حامی تشکیلات خودگردان فلسطین هستند.

ابوعزه ادامه داد: ممکن است گاهی اوقات تشکیلات خودگردان از مسیر این کشورها، خارج شود اما خیلی زود به محض دریافت وعده وعیدهای دروغین مالی، به آغوش آنها باز می گردد.

وی نوشت: تشکیلات خودگردان فلسطین به محض دریافت این وعده های مالی دروغین، روند مذاکرات بیهوده با اسرائیل را از سر می گیرد.

«حسین الشیخ» رئیس هیئت امور مدنی تشکیلات خودگردان فلسطین در توییتی اعلام کرده است که تشکیلات خودگردان پس از اطمینان از تعهد رژیم صهیونیستی به توافقنامه‌های امضا شده میان دو طرف هماهنگی خود با این رژیم را از سر می‌گیرد.

وی در گفتگو با تلویزیون فلسطین تاکید کرد که «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اخیراً تماس‌های بین المللی در زمینه تاکید بر مواضع خود و تعهد رژیم صهیونیستی به توافق نامه‌ها داشت که به دنبال آن تصمیم گرفته تا روابط خود را با این رژیم مانند گذشته ادامه دهد.

پیش از این تشکیلات خودگردان فلسطین به دنبال اعلام طرح الحاق ۳۰ درصد از اراضی کرانه باختری به مناطق اشغالی از جانب رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که همه توافقنامه‌های امضا شده میان تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی منحل است.