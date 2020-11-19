به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمهدی پندار، معاون بهره وری اقتصادی موقوفات سازمان اوقاف، در مراسم آغاز عملیات اجرایی هفت پروژه موقوفه در بافت تاریخی شهرستان گرگان گفت: ۱۳ استان در کشور درگیر پروژه‌های بافت‌های فرسوده هستند که یکی از این استان‌ها گلستان است که امروز ۱۵ پروژه با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان در این استان به بهره برداری کامل رسیده است.



وی ادامه داد: در اوقاف با حل مسائل شرعی و موضوعات وقف و اجرای مومنانه نیات واقفان نسبت به افزایش بهره وری موقوفات اقدام کردیم و براساس آن شاهد افتتاح پروژه‌های زیادی در استان خواهیم بود که در استان گلستان در این زمینه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.



پندار بیان کرد: سازمان اوقاف از حوزه اجاره داری به سمت مشارکت و سرمایه گذاری حرکت کرده است و یکی از پروژه‌های خیلی مهم که در استان افتتاح می‌شود موضوع دامداری دام سنگین است.



وی ابراز داشت: این دامداری ایستگاه تولید گوساله ممتاز با ظرفیت یک هزار و ۵۰۰ رأس دام مولد است و امیدواریم در قالب شرکت مشترک زیر مجموعه اوقاف با همکاری مؤسسه ابن سینا که زیر مجموعه جهاد دانشگاهی فعالیت می‌کند نسبت به تکنیک انتقال جنین گوساله‌های ممتاز اقدام شود.



معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: اوقاف و امور خیریه ۱۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری در این پروژه انجام داده است.



پندار تاکید کرد: یکی از اقدامات ما راه اندازی صندوق پژوهش فناوری بوده که با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان آغاز شده و با سهام داری موقوفات به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است.



وی گفت: اوقاف به صورت مستقیم سهام دار ۱۲ شرکت دانش بنیان شده است که در حوزه صنایع الکترونیک، بهداشت و سلامت، در حوزه دام و انتقال جنین گوساله و در حوزه نفتی فعالیت می‌کنند.