به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهره برداری از پروژه‌های بین‌المللی شهدای شاهرود صبح پنج شنبه با حضور مسئولان و همچنین با حضور ویدئوکنفرانسی حسن روحانی رئیس جمهور ایران اسلامی شامل بهسازی ترمینال، عوامل پروازی و ایرتاکسی و همچنین جایگاه سوخت به بهره برداری رسید.

این مراسم همزمان با افتتاح پروژه‌های فرودگاهی کشور شامل فرودگاه مشهد، گرگان، اصفهان و تبریز در حالی برگزار شد که به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی از حضور مردم و همچنین دیگر مسئولان شهرستانی و استانی جلوگیری شده بود.

مجموع اعتبارات صرف شده برای پروژه‌های تجهیز فرودگاهی بیش از ۸۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

تجهیز و ساخت جایگاه سوخت بین‌المللی شهدای شاهرود با اعتبار چهار میلیارد تومان از طریق کمک‌های کمیته مردمی فرودگاه و اعتبارات شرکت نفت یکی از طرح‌های قابل بهره برداری است، همچنین تطویل باند فرودگاه برای نشست هواپیماهای پهن پیکر و بهسازی و توسعه ترمینال مسافر از جمله طرح‌های دیگر اجرا شده در این فرودگاه است که امروز به بهره برداری رسید.

فرودگاه بین‌المللی شهدای شاهرود ربع قرن پیش احداث و در جریان سفر سال گذشته رئیس جمهور به استان سمنان بین‌المللی شد. این فرودگاه تا کنون یک پرواز بین‌المللی نیز انجام داده اما برای تجهیز و تطویل باند برای مدتی تعطیل بود.

در این نشست مطرح شد که قرار است با رایزنی‌های صورت گرفته پروازهای این فرودگاه مجدداً از سر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموع اعتبارات پروژه‌های انجام شده در فرودگاه شاهرود شامل تطویل باند، ترمینال، بهسازی خدمات پروازی و… به دلیل عدم همکاری روابط عمومی فرودگاه با خبرنگاران اعلام نشده است.