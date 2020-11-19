به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: ایمنی اساس مسئله است و امنیت و ایمنی پرواز برای ما بسیار مهم است. مسئله سلامت هم حائز اهمیت است و کوتاه کردن زمان سوار شدن مسافر به هواپیما هر چه کمتر شود، سلامتی مردم تضمین می‌شود.

روحانی گفت: امسال که سال جهش تولید است، یکی از پایه‌های جهش تولید، حمل و نقل است. اگر حمل و نقل نباشد، تولید، توزیع و مصرف ما دچار مشکل می‌شود و همچنین در واردات و صادرات هم مشکلاتی به وجود می‌آید و همه این مسائل وابسته به حمل و نقل است.

رئیس جمهور اظهار داشت: حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی حائز اهمیت است و یکی از ارکان بسیار مهم برای توسعه و تولید در کشور و همچنین برای رابطه با جهان است.

وی تصریح کرد: مسئله حمل و نقل در ارتباط ما با کشورهای جهان بسیار اهمیت دارد و در گردشگری نقش بسیار اساسی دارد که البته بگذریم از اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا صنعت گردشگری دچار مشکل شده است.

روحانی افزود: به هر حال جهان دیر یا زود از کرونا خلاص خواهد شد. در آینده هم واکسن و هم دارو و درمان بیماری کرونا می‌آید و در آن شرایط گردشگری برای ما بسیار اهمیت دارد و در گردشگری و صنعت حمل و نقل بسیار تأثیرگذار است.

رئیس جمهور با بیان اینکه حمل و نقل در روابط خارجی بسیار مهم است، گفت: حمل و نقل به ویژه در بحث ترانزیت و مخصوصاً جایگاهی که کشورمان از لحاظ ژئوپلیتیک دارد، حائز اهمیت است به گونه‌ای که ایران جایگاه بسیار مهمی برای اتصال شمال منطقه به جنوب و همچنین شرق به غرب این منطقه دارد و می‌تواند خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند را به بخش‌های شمالی و کشورهایی چون روسیه و اروپای شمالی متصل کند.

جایگاه ایران است که می‌تواند شرق و غرب آسیا را به یکدیگر متصل کند

روحانی با اشاره به اینکه جایگاه ایران است که می‌تواند شرق و غرب آسیا را به یکدیگر متصل کند، گفت: در زمینه راه و راه آهن اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در هفته‌های آینده ما راه آهن خواف-هرات را افتتاح می‌کنیم و برای اولین بار راه آهن ایران وارد افغانستان می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین طرح‌های راه آهن دیگری که بسیار بااهمیت هستند، به زودی افتتاح می‌شوند و امیدواریم تا پایان دولت برخی از این افتتاح‌ها را به مرحله نهایی برسانیم و بخش اعظم آنها را انجام دهیم.

رئیس جمهور اظهارداشت: این ترانزیت از شمال به جنوب و از شرق به غرب، هم برای اقتصاد و هم برای سیاست و روابط خارجی ما مهم است و همچنین می‌تواند تحول بزرگی را در منطقه به وجود آورد.

روحانی تصریح کرد: البته لازم است بنده به این نکته اشاره کنم که شقاوت آمریکایی‌ها همواره و به ویژه در سال‌های گذشته بسیار زیاد بوده و یکی از توطئه‌هایی که علیه ملت ایران داشتند، این بود که راه‌های اصلی ترانزیت منطقه از ایران عبور نکند و در این زمینه تلاش‌های بسیار زیادی کردند که البته موفقیتشان زیاد نبوده، چرا که ایران جایگاه ویژه ای در این زمینه دارد.

رئیس جمهور گفت: طبق گزارش‌ها، روزانه ۱۴۰۰پ رواز از روی آسمان ایران انجام می‌شود که حاکی از آن است که جایگاه ایران در خطوط هوایی، ریلی و جاده‌ای و بنادر بسیار ویژه است و نقش ارزشمندی دارد.

وی افزود: امروز چند پروژه افتتاح شد که ارزش این پروژه‌ها بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است. این پروژه‌ها برای محیط زیست، حمل و نقل و تأمین سلامت مردم بسیار اهمیت داشت.

روحانی تأکید کرد: زمانی که ما جاده‌ای را از یک جاده اصلی به بزرگراه می بریم، اولین اثر آن سلامت مردم است و همچنین باعث صرفه جویی در وقت مردم می‌شود و از این طریق در زمان کمتری به مسیر خود می رسند و همچنین بسیاری از تصادفات کاهش می‌یابد.

رئیس جمهور اظهارداشت: دولت یازدهم و دوازدهم همواره تلاش کرد که در حمل و نقل از فناوری‌های نوین و شرکت‌های استارت آپی استفاده کند و در این کار قدم‌های بسیار خوبی برداشته شد. یعنی به جای آنکه یک کامیون به بندر برود و بار را بیاورد، الان سیستم ارتباطی و استارت آپی به گونه‌ای است که از ابتدا مشخص است چه باری قرار است بیاید و مسیر راه و مقصد نهایی مشخص است.

مردم ما بدانند که برای ما مسئله حمل و نقل مهم است

وی گفت: این روش برای اقتصاد و کشاورزی ما بسیار حائز اهمیت است و یکی از مسائل بسیار مهم دولت تا روز پایانی، دولت الکترونیک و دیجیتال کردن اقتصاد و فعال کردن شرکت‌های استارت آپی و دانش بنیان است.

روحانی با بیان اینکه توجه به این مسائل تحول بزرگی را در کشور ما به وجود آورده است، گفت: ما این تحول را ادامه خواهیم داد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه حمل و نقل ما نیاز به نوسازی دارد، تصریح کرد: ما حرکت بسیار خوبی را در نوسازی حمل و نقل هوایی آغاز کرده ایم به گونه‌ای که پس از توافق هسته‌ای، در همان ماه‌های اولیه توانستیم قراردادهای بسیار مهمی را منعقد کنیم و ۱۶ هواپیمای نو وارد کشور شد.

وی ادامه داد: همه می‌دانند که ما برای خرید هواپیما چه مشکلاتی داشتیم و ناچار بودیم از هواپیمای دست دوم استفاده کنیم و مسائل فراوانی در این زمینه وجود داشت که در همان ماه‌های اولیه ۱۶ هواپیمای نو وارد کشور شد و اگر دولت خبیث اخیر آمریکا نبود، ما الان دهها فروند دیگر هواپیمای نو وارد می‌کردیم و ناوگان هوایی ما کلاً نوسازی شده بود.

روحانی اظهارداشت: در دولت یازدهم و دوازدهم اقدامات بسیار بزرگی در زمینه ریلی انجام شد به طوری که در ساخت واگن‌ها و لکوموتیوها به خودکفایی رسیده ایم و روی پای خودمان ایستاده ایم و کار بسیار بزرگی انجام شده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: قصد ما این بود که تمام ناوگان حمل و نقل اعم از مسافربری، بار، کامیون و اتوبوس‌ها را نوسازی کنیم و برای این کار طراحی‌های لازم انجام شده بود و قرار بود در اوایل دولت دوازدهم این اقدامات انجام شود اما خباثت دولت اخیر آمریکا باعث شد که این طرح با مشکلاتی مواجه و کند شود که البته از طریق دیگری این نوسازی در حال انجام است اما با آن سرعتی که مطلوب و موردنظر ما بود، نیست.

وی تأکید کرد: مردم ما بدانند که برای ما مسئله حمل و نقل مهم است. دولت در زمینه ترانزیت، ریل و نوسازی ناوگان هوایی کارهای بسیار مهمی انجام داده است.

روحانی با بیان اینکه ۹ پروژه بزرگ آزادراهی امسال و سال آینده در دستور کار دولت است، اظهار داشت: البته ممکن است بخشی از این کار به دولت بعدی برسد اما ما همه تلاش خود را برای تکمیل این پروژه‌ها انجام می‌دهیم و امیدواریم تحول در حمل و نقل باعث توسعه تولید، صادرات و رفاه مردم و صرفه جویی های فراوان در زمینه سوخت و انرژی شود.