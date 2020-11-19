برگزاری وبینار آموزشی مشاوره و سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)،سلسله کارگاه‌های آموزشی ادارات مشاوره و سلامت روان دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه جنوب شرق کشور با هدف مهارت آموزی و افزایش سلامت روان ویژه دانشجویان دانشگاه‌های منطقه، به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

صحرا ناصری رئیس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بم اظهار داشت: ادارات مشاوره و سلامت روان منطقه جنوب شرق کشور ، با همکاری یکدیگر سلسله کارگاه های آموزشی، با هدف مهارت آموزی و افزایش سلامت روان ویژه دانشجویان دانشگاه های منطقه برگزار می کنند.

این کارگاهها به طور آنلاین برگزار شده و از پنجم آذر ماه شروع و تا پایان این ماه ادامه پیدا خواهند کرد .

موضوعات مدیریت شکست عاطفی، برنامه ریزی تحصیلی و مدیریت زمان، غلبه بر ناکامی، مهارت های ارتباطی، مدیریت استرس، انتخاب عاقلانه زندگی عاشقانه، مهارت های جرات مندی، شادکامی و رضایت از زندگی، غلبه بر اهمال کاری در این کارگاه ها ارائه می شود.