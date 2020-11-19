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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۴۸

در جهت پیاده سازی سند آمایش؛

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای عضو شورای مدیریت آموزش عالی کشور شد

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای عضو شورای مدیریت آموزش عالی کشور شد

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای در راستای آیین نامه پیاده سازی آمایش آموزش عالی عضو شورای مرکزی مدیریت آموزش عالی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پیاده سازی آئین نامه آموزش عالی کشور و اجرای ماده ۶۴ و ۶۵ برنامه ششم توسعه کشور ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای عضو شورای مرکزی مدیریت آموزش عالی و رؤسای استانی دانشگاه عضو شورای مدیریت استانی آموزش عالی هر استان شدند.

حسین سلمانی دبیر شورای دانشگاه فنی و حرفه ای در حاشیه نشست هماهنگی امور استان‌ها از تصویب و ابلاغ آئین نامه پیاده سازی آمایش آموزش عالی خبر داد و گفت: این آئین نامه با رویکرد تمرکز زدایی، افزایش کارایی و اثر بخشی نظام آموزش عالی کشور در قالب سند آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۴ در ۴ ماده و ۹ تبصره به تصویب مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است.

سلمانی تصریح کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای با ۱۸۱ واحد آموزشی در کشور سهم بسزایی در مأموریت گرایی دارد و از سال ۱۳۹۷ ضمن تمرکز زدایی از ستاد، واحدهای استانی دانشگاه تشکیل و با تفویض اختیار به شورای استانی از فرصت‌ها و مزیت‌های داخل استان بهره برده اند.

وی با اشاره بر اینکه با ابلاغ این آئین نامه سهم آموزش‌های مهارتی در مدیریت استانی آموزش عالی افزایش خواهد یافت و این مهم از توجه ویژه وزارت عتف بر ارتقای آموزش‌های مهارتی و اجرای مفاد ۶۴ و ۶۵ برنامه ششم توسعه کشور حکایت دارد.

کد مطلب 5075428
زهرا سیفی

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