رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای عضو شورای مدیریت آموزش عالی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پیاده سازی آئین نامه آموزش عالی کشور و اجرای ماده ۶۴ و ۶۵ برنامه ششم توسعه کشور ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای عضو شورای مرکزی مدیریت آموزش عالی و رؤسای استانی دانشگاه عضو شورای مدیریت استانی آموزش عالی هر استان شدند.

حسین سلمانی دبیر شورای دانشگاه فنی و حرفه ای در حاشیه نشست هماهنگی امور استان‌ها از تصویب و ابلاغ آئین نامه پیاده سازی آمایش آموزش عالی خبر داد و گفت: این آئین نامه با رویکرد تمرکز زدایی، افزایش کارایی و اثر بخشی نظام آموزش عالی کشور در قالب سند آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۴ در ۴ ماده و ۹ تبصره به تصویب مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است.

سلمانی تصریح کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای با ۱۸۱ واحد آموزشی در کشور سهم بسزایی در مأموریت گرایی دارد و از سال ۱۳۹۷ ضمن تمرکز زدایی از ستاد، واحدهای استانی دانشگاه تشکیل و با تفویض اختیار به شورای استانی از فرصت‌ها و مزیت‌های داخل استان بهره برده اند.

وی با اشاره بر اینکه با ابلاغ این آئین نامه سهم آموزش‌های مهارتی در مدیریت استانی آموزش عالی افزایش خواهد یافت و این مهم از توجه ویژه وزارت عتف بر ارتقای آموزش‌های مهارتی و اجرای مفاد ۶۴ و ۶۵ برنامه ششم توسعه کشور حکایت دارد.