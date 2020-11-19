دو استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان پر استنادترین ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر موسسه Clarivate هر ساله لیستی از پراستناد ترین دانشمندان جهان منتشر می کند که دکتر مهدی دهقان از دانشکده ریاضی و دکتر سجاد جعفری از دانشکده مهندسی پزشکی در این لیست حضور دارند.

از ایران ۸ دانشمند در این لیست معرفی شده اند که تنها دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیش از یک نماینده در آن دارد. در مجموع ۶۳۸۹ محقق از سراسر جهان انتخاب شده اند که آمریکا با ۲۶۵۰، چین با ۷۷۰ و انگلستان با ۵۱۴ محقق بیشترین سهم را در اختیار دارند. بودن تنها ۶ و ۱۵ محقق از روسیه و هند، از نکات قابل توجه این فهرست است.

همچنین دانشگاه هاروارد با ۱۸۸، آکادمی علوم چین با ۱۲۴، و دانشگاه استنفورد با ۱۰۶ محقق بیشترین سهم را در بین موسسات علمی در اختیار دارند.