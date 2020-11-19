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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۰۱

لزوم مجوز دانشکده؛

شرایط دانشجویان علوم پزشکی تهران در محدودیت های کرونا اعلام شد

شرایط دانشجویان علوم پزشکی تهران در محدودیت های کرونا اعلام شد

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: از اول آذر ۹۹، استفاده از تمامی تسهیلات دانشجویان خوابگاهی، منوط به داشتن مجوز حضور از سوی دانشکده ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  دانشگاه علوم پزشکی تهران، باتوجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و اعمال محدودیت های شدیدتر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر افزایش محدودیت های تردد درون شهری و تعطیلی بسیاری از مشاغل و کاهش حضور کارکنان در محل کار، شرایط جدید برای دانشجویان اعلام شد.

از روز شنبه اول آذر ۹۹ تمامی دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران ملزم به داشتن مجوز حضور از سوی دانشکده ها هستند و در صورت نداشتن مجوز، استفاده از همه تسهیلات لغو خواهد شد.

همچنین در جلسه شورای مدیران دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره اعمال محدودیت های ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد سیستم قرنطینه و پیگیری دانشجویان مشکوک پیگیری شود و از مرکز بهداشت و درمان خواسته شد افراد مشکوک را به خوابگاه های قرنطینه راهنمایی کند.

کد مطلب 5075430

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