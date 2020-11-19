به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله امان الهی امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشدید وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور و همچنین لرستان، اظهار داشت: با توجه به این مسئله، ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا تمهیداتی در نظر گرفته که در بخش ورزش نیز تعطیلی دو هفته‌ای تمام فعالیت‌های ورزشی را خواهیم داشت.

وی، عنوان کرد: بر این اساس، از روز شنبه اول آذر ماه، تمام فعالیت‌های ورزشی، حتی رشته‌های انفرادی در همه شهرستان‌های لرستان به مدت دو هفته تعطیل می‌شود و هیچ کدام از مجموعه‌های ورزشی و باشگاه‌ها اعم از دولتی و خصوصی در این مدت حق فعالیت نخواهند داشت.