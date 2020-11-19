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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۰۲

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

تعطیلی ۲ هفته‌ای تمام فعالیت‌های ورزشی در لرستان

تعطیلی ۲ هفته‌ای تمام فعالیت‌های ورزشی در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، گفت: در پی تشدید وضعیت شیوع بیماری کرونا، تمام فعالیت‌های ورزشی در این استان به مدت دو هفته تعطیل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله امان الهی امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشدید وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور و همچنین لرستان، اظهار داشت: با توجه به این مسئله، ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا تمهیداتی در نظر گرفته که در بخش ورزش نیز تعطیلی دو هفته‌ای تمام فعالیت‌های ورزشی را خواهیم داشت.

وی، عنوان کرد: بر این اساس، از روز شنبه اول آذر ماه، تمام فعالیت‌های ورزشی، حتی رشته‌های انفرادی در همه شهرستان‌های لرستان به مدت دو هفته تعطیل می‌شود و هیچ کدام از مجموعه‌های ورزشی و باشگاه‌ها اعم از دولتی و خصوصی در این مدت حق فعالیت نخواهند داشت.

کد مطلب 5075437

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