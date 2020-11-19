برگزیدگان دومین همایش «کتاب سال بانوان» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه مراسم اختتامیه دومین همایش کتاب سال بانوان به صورت مجازی در جامعه الزهرا علیها السلام برگزار و از برگزیدگان این همایش با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پارسانیا دبیر علمی همایش کتاب سال بانوان و حجت‌الاسلام والمسلمین مدنی مدیر جامعه الزهرا تجلیل شد.

کتاب «جریان شناسی تفسیر علمی» اثر سرکار خانم شادی نفیسی در گروه علمی تفسیر و علوم قرآن و کتاب «از نظر تا عمل؛ طرحی برای تربیت اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی» اثر خانم فاطمه وجدانی در گروه علمی اخلاق و عرفان حائز رتبه برگزیده شدند.

همچنین پنج اثر، از جمله کتاب «تأثیر استعاره‌های مفهومی قرآن بر کلمات قصار امیرالمومنین علی علیه‌السلام» نوشته خانم حسنیه شیخ حمزه نوری در گروه علمی علوم و حدیث و رساله دکترای «مبانی و جلوه‌های حقوق بزه دیده و متهم در عدالت انتقالی» به قلم خانم مرضیه دیرباز در گروه علمی فقه و حقوق شایسته تقدیر شدند.

خانم مریم عرفانیان نویسنده کتاب «تا ابد با تو می‌مانم» در گروه علمی ادبیات و هنر؛ خانم فاطمه مغیثی نگارنده کتاب «فراسوی حلقه» در گروه علمی اخلاق و عرفان و خانم الهام اکبری مؤلف کتاب «شهروندی دیجیتال» در گروه علمی علوم اجتماعی و جامعه شناسی نیز شایسته تقدیر بودند.

در گروه علمی زن و خانواده نیز از خانم زهرا داورپناه با ارائه مقاله «خود آئینی زن مسلمان؛ معناها و دشواری ها» به عنوان شایسته تقدیر تجلیل شد.