به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی‌دشتکی صبح امروز پنجشنبه در چهل و هفتمین نشست ستاد استانی مبارزه با کرونا که با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام و دیگر اعضا برگزار شد، ضمن تشکر از مجموعه تلاش‌ها و زحمات ستاد، به سفر معاون درمان وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: سفر دکتر جان بابایی به استان ایلام برکات و کمک‌های خوبی برای استان به همراه داشت.

استاندار ایلام با اشاره به بازدید معاون وزیر بهداشت از زیرساخت‌های استان در مقابله با کرونا، افزود: معاون وزیر بهداشت در بازدید از نقاهتگاه بیماران کرونایی استان، این مرکز را یکی از بهترین مراکز کشور دانستند و آن را به عنوان الگو برای سایر استان‌ها معرفی کردند.

وی در ادامه نقش صدا و سیما و رسانه‌ها و فضای مجازی در اجرای طرح جامع مدیریت کرونا بسیار مهم و حائز اهمیت خواند و گفت: رسانه‌ها، صدا و سیمای و فضای مجازی با تولید محتوای جدید به دنبال فرهنگ‌سازی برای مردم در اجرای این طرح مهم باشند.

وی افزود: مردم باید خود وارد صحنه بشوند و بپذیرند که این طرح‌ها و محدودیت‌ها برای سلامتی جامعه است و تا خود مردم به این نتیجه نرسند و پای کار نیایند از این گونه طرح‌ها نخواهیم گرفت.

سلیمانی دشتکی در ادامه به اظهار نظر برخی از رسانه‌ها در خصوص وضعیت مناطق کرونایی استان، افزود: در طرح جدید دیگر حالات سیاه نداریم، سه حالت زرد نارنجی و قرمز مدنظر است و البته خوشبختانه ایوان و دره شهر از حالت بحرانی خارج شده و این جای امیدواری دارد نه اینکه ناراحت شویم که چرا این شهرها از حالت بحرانی خارج شده‌اند.

سلیمانی‌دشتکی در پایان بخش اول صحبت‌های خود گفت: از رسانه‌های محلی خواهش دارم که مسائل را به صورت کلی و دقیق رصد کنند و با یک نگاه همه جانبه نسبت به انتشار اخبار و اطلاعات به مردم اقدام کنند.

وی افزود: موفقیت ما در گرو همکاری مردم است که این مهم نیازمند فرهنگ سازی توسط رسانه‌ها است.