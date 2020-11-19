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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۱۶

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد

زنده نگه داشتن یاد شهیدان لازمه تداوم و عزت نظام اسلامی

زنده نگه داشتن یاد شهیدان لازمه تداوم و عزت نظام اسلامی

ساری- رئیس دیوان عالی کشور، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان و حفظ حرمت خانواده های معظم آن ها را برای تداوم انقلاب و عزت و عظمت نظام اسلامی ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم استان، شهید محمود رادمهر در ساری ضمن ارج نهادن به مقام والای شهادت گفت: اگر رشادت طلبی، ایثار، از خودگذشتگی‌ها و جان نثاری‌های شهدا نبود، هم اینک آرامش و آسایش در جامعه وجود نداشت، از این رو خلوص پاک آن شهدا و قطره خونی که در مسیر انقلاب اهدا کرده‌اند با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست.

رئیس دیوان عالی کشور شهادت را سعادتی برای شهدا وخانواده‌های آنان دانست وگفت: امروز زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و حفظ حرمت و جایگاه خانواده‌های معظم ان‌ها برای تداوم انقلاب اسلامی و عزت و عظمت نظام اسلامی ایران و ایرانیان لازم و ضروری است.

در این دیدار مادر شهید مدافع حرم با قدردانی از حضور رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دستگاه قضائی استان مازندران به بیان ویزگی‌های اخلاقی شهید رادمهر پرداخت.

پیکر پاک و مطهر شهید مدافع حرم محمود رادمهر پس از ۵ سال، مهرماه امسال از سوریه به وطن بازگشت و پس از تشییع باشکوه در گلزار شهدای ساری به خاک سپرده شد.

کد مطلب 5075443

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