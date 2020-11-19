به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام شهید انصاری در سال ۱۳۳۸ ه. ش. (۱۹۵۹ م) در شهرستان لامرد از توابع استان فارس به دنیا آمد. وی علاوه بر تحصیلات حوزوی، به تحصیلات دانشگاهی نیز پرداخت و موفق به اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گردید.

این شهید عزیز در دوران جنگ تحمیلی بسیار فعال بود. وی یکی از عناصر اولیه و مؤثر در شکل‌گیری «تیپ رزمی تبلیغی امام صادق (ع)» در دهه شصت بود که بیش از صدها شهید روحانی از این تیپ به جبهه‌ها اعزام شدند و هم اکنون نیز منشأ آثار خیر است.

شهید انصاری پس از دفاع مقدس، از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ به مدت دو سال، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان بود.

وی سپس از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ به مدت ده سال در دولت‌های سازندگی و اصلاحات به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان خدمت کرد و منشأ آثار فراوانی در زمینه‌های دینی و فرهنگی در این استان گردید.

شهید انصاری که کادر رسمی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بود از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ به مدت پنج سال و نیم به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سودان خدمت کرد. در زمان فعالیتش در این کشور، علاقه مردم به ایشان بسیار زیاد بود زیرا با آنان ارتباط نزدیک داشت، در خانه‌های آنان حضور می‌یافت و با آنان مجالست می‌کرد.

این شهید عزیز پس از بازگشت از مأموریت سودان، به مدت سه سال از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به عنوان مدیر کل آفریقا عربی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تجربیات خود را به کار گرفت. وی در این مدت خدمات شایانی در حوزه کشورهای آفریقایی و عربی انجام داد که فعالیت‌های فرهنگی سازمان‌های مرتبط با وی در غزه فلسطین بسیار قابل توجه است.

ایشان چه در دوران دفاع مقدس، چه در سال‌های همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چه در سال‌هایی که به عنوان رایزن فرهنگی در سودان مشغول خدمت بود، همواره به خدمت می‌اندیشید و با اعتقاد قلبی به تبلیغ آموزه‌های ارزشمند اسلامی در عرصه‌های مختلف تبلیغی حضور فعال داشت.

اغلب ایام عمر ایشان در تبلیغ دین گذشت و هیچ گاه خسته نمی‌شد. وی حتی وقتی به سفر حج مشرف می‌شد در مسجدالحرام و مسجد النبی (ص) با اشتیاق به دنبال زائران عرب بود تا باب دوستی را باز کند، به گفت‌وگو بپردازد و ضمن معرفی اسلام صحیح، از مذهب حقه دفاع کند.

شهید انصاری همچنین به عنوان نماینده سازمان فرهنگ، عضو کارگروه رسیدگی به بحران‌ها و حوادث تروریستی علیه شیعیان جهان بود که در مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) تشکیل شده است.

پس از بازگشت «حجت الاسلام سید محمدحسین رئیس زاده» رایزن فرهنگی سابق کشورمان در لبنان از این کشور، این رایزنی برای مدتی نسبتاً طولانی بدون رئیس بود تا اینکه حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم انصاری در اواسط مهرماه سال ۱۳۹۲ به عنوان رایزن جمهوری اسلامی ایران به بیروت اعزام شد.

اما متأسفانه این مأموریت دوامی نیافت و ابراهیم انصاری طی انفجارهای تروریستی صبح امروز در مقابل سفارت ایران که به شهادت دست کم ۲۳ نفر و مجروحیت بیش از ۱۴۰ نفر دیگر انجامید به لقاء‌الله پیوست.

تدین، تواضع، اخلاق محوری، اشتیاق خدمت به اسلام و مکتب اهل‌بیت (ع)، بشاشت، گوش شنوا بودن، زبان شناسی، مخاطب شناسی و مردمداری از ویژگی‌های این شهید عزیز بود که عاقبت، شربت شهادت را برای وی به ارمغان آورد.

شهید انصاری هیچگاه مانند برخی که برای پنهان کردن نقصان خود به برجسته ساختن ضعف دیگران می‌پردازند، ضعف هیچ کس را بازگو نمی‌کرد؛ بلکه می‌کوشید قوت‌ها را بیان کند و اساساً اهل ایجاد تنش نبود و خطوط قرمز عرصه فرهنگ را که درک کردنی است و نمی‌توان از بخشنامه‌ها آن را استخراج کرد، به خوبی درک کرده بود و هیچ گاه از مرزهای نانوشته اما مسلم فرهنگی عبور نمی‌کرد.