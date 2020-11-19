به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد امام خمینی (ره) فرزاد فرهادی اظهار کرد؛ کارکرد مرکز نیکوکار ارتقای خدمت رسانی به نیازمندان با محوریت افزایش مشارکت بخشی مردمی در جریان انفاق و نیکوکاری است.

وی ادامه داد: مرکز نیکوکاری یک مکان به طور کامل مردمی است که توسط اقشار مختلف مردم تأسیس می‌شود و به هیچ وجه الزام‌های دولتی ندارد بلکه تعهدات این مراکز تنها راعایت اصل امانتداری و اجرای خدمات در قالبی منظم و شفاف با محوریت اصول دینی و شرعی است.

این مسئول اضافه کرد: در حال حاضر توسعه مراکز نیکوکاری با دو رویکرد کمّی و کیفی انجام می‌شود؛ در بخش کمّی پوشش جغرافیایی مشارکت مردم را پیگیری می‌کنیم و در بخش کیفی توجه به اقشار مختلف و توجه به رویکردهای تخصصی نیز مورد توجه است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان قزوین خاطرنشان کرد: شهرها و روستاها توسعه یافته‌اند و جمعیت به لحاظ جغرافیایی نسبت گذشته شرایط متفاوت‌تری یافته‌اند در نتیجه خدمت رسانی به نیازمندان در مناطق مختلف نیازمند حضور است که این مهم از طریق شبکه‌های مردمی تأمین می‌شود.

وی تصریح کرد: در کنار حضور در نقاط مختلف جغرافیایی، تأسیس مراکز نیکوکاری با رویکرد ارائه خدمت به اقشار خاص نیز مورد توجه است به عنوان نمونه مراکز نیکوکاری در آموزش و پرورش خدمت رسانی فرهنگی و تحصیلی به دانش آموزان نیازمند، مرکز نیکوکاری در مراکز نظامی برای خدمت رسانی به سربازان وظیفه محروم، مرکز نیکوکاری در مراکز دانشگاهی برای حمایت از دانشجویان نیازمند و … راه اندازی شده است.

فرهادی عنوان کرد: مرکز نیکوکاری با حضور اقشار مختلف مردم امدادرسانی محله‌ای و منطقه‌ای را دنبال می‌کند که در مناطق مسکونی این خدمت رسانی با محوریت مساجد برای خدمت به محرومان همان محله و البته استفاده از کمک‌های محلی اجرایی می‌شود.

وی تأکید کرد: در مراکز نیکوکاری غیرمحلی از ظرفیت‌های محل کار و فعالیت و افراد مرتبط برای خدمت رسانی به نیازمندانی که می‌شناسند، استفاده می‌شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان قزوین خاطرنشان کرد: مرکز نیکوکاری به معنای ایجاد و تأسیس نیکوکاری نیست چراکه همه مراکز نیکوکاری در مناطق و محل‌هایی راه اندازی شده که کمک به دیگران، احسان و خدمت به نیازمندان و جریان انفاق وجود دارد.

وی توضیح داد: مرکز نیکوکاری آمده است که دست‌های مهربانی که برای خدمت به محرومان تلاش می‌کند را متحد کند، وقتی دل‌های خدمتگذار در کنار هم قرار گیرند، برکت الهی نیز شامل آنها می‌شود.

فرهادی اظهارکرد: ایجاد مرکز نیکوکاری در این روستا نیز به خدمت رسانی شایسته به محرومان این روستا کمک می‌کند البته ظرفیت‌های خیر در این روستا و افراد منصوب به این روستا که در سایر نقاط استان و خارج از استان ساکن هستند، وجود دارد که باید استفاده شود.

وی یادآورشد: خدمت رسانی به محرومان در مراکز نیکوکاری دارای مزایای بسیاری است که یکی از مهتمرین شاخص‌های خدمتی در این مراکز دور بودن از بروکراسی اداری و خدمت رسانی روان و مستقیم به نیازمندان است.