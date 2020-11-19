دوستی با دشمن صهیونیستی اصل ثابت تشکیلات خودگردان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «جمیل علیان» یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که تصمیم تشکیلات خودگردان در از سرگیری روابط با دشمن صهیونیستی، ما را شوکه نکرد.

وی افزود: این تصمیم برای ما غافلگیرانه نبود. آنچه که در قبال تشکیلات خودگردان فلسطین تعجب برانگیز است، اعلام تمایل از سوی این تشکیلات برای تحقق آشتی ملی در فلسطین به شمار می‌رود.

علیان بیان کرد: وجود تشکیلات خودگردان فلسطین، عامل تهدیدی برای حقوق ملی فلسطینی‌ها و اتحاد اجتماعی و سیاسی آنها به شمار می‌رود. وی گفت: آیا می‌شود رئیس این تشکیلات، صبح یک رهبر ملی باشد و شب با دشمن صهیونیستی دوستی کند؟ اتخاد چنین تصمیماتی از سوی تشکیلات خودگردان باعث می‌شود فلسطینی‌ها در بن بست قرار بگیرند.

علیان ادامه داد: دوستی با دشمن صهیونیستی و دشمنی با گروه‌های مقاومت، یک اصل ثابت نزد تشکیلات خودگردان به شمار می‌رود.

با وجود آنکه تشکیلات خودگردان فلسطین در پی طرح الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی، مدعی قطع روابط خود با رژیم صهیونیستی شده بود اما به تازگی اعلام کرده است که این روابط به حالت سابق باز می‌گردد.