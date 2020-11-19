منوچهر فخری در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه افتتاح پروژه‌های فرودگاه بین‌المللی شهدای شاهرود با حضور ویدئو کنفرانسی حسن روحانی رئیس جمهور، بیان کرد: افتتاح فقط در راستای توسعه و بهسازی فرودگاه بود زیرا این فرودگاه آماده بهره‌برداری پرواز هواپیماهای پهن پیکر است.

وی بیان کرد: سال گذشته با حمایت‌هایی که صورت گرفت، شاهد تطویل ۲۶۰ متری طول باند و همچنین تعریض آن بودیم تا شرایط برای بهره برداری هر چه بهتر فراهم شود.

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه با افتتاح طرح‌های امروز فرودگاه شامل سالن ترمینال، ارتقای شرایط پروازی و … همه هواپیماها از جمله هواپیماهای ترابری و مسافربری پهن پیکر می‌توانستند از فرودگاه بین‌المللی شهدای شاهرود استفاده کنند، گفت: خوشبختانه تلاش‌ها و اعتبارات خوبی برای این فرودگاه اختصاص یافته است که در این راستا کمیته مردمی فرودگاه نیز تلاش وافری داشته‌اند که قابل تقدیر است.

فخری با بیان اینکه فرودگاه بین‌المللی شهدای شاهرود آمادگی کامل را برای بهره برداری پروازی دارد و می‌بایست از امکانات و ظرفیت‌های آن به خوبی بهره برد، گفت: باید بتوانیم که پروازهای تهران، مشهد، کیش، نجف و کربلا و… که چند بار هم انجام شده، در دستور کار قرار دارد و با صحبت‌هایی که با وزیر صورت گرفته تلاش داریم از این ظرفیت بهترین استفاده را ببریم.