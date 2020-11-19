سپاه در برخورد با مفسدان و مخلان اقتصادی با کسی تعارف ندارد

سردار سیاوش مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی قرارگاه ۱۷ ربیع الاول در استان اظهار داشت: این قرارگاه درپی فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله با گرانی و احتکار و برای کمک کردن به دولت راه اندازی شد و ۱۹۰ بازرس بسیجی برای نظارت بر بازار در استان به سازمان صمت معرفی شده است.

وی با بیان اینکه عمده این بازرسان برای نظارت در حوزه فروشگاهی بزرگ ورود پیدا کردند، گفت: به هیچ وجه درپی مانع تراشی برای کسبه نیستیم ولی درپی برخورد با کسانی هستیم که در پی اخلال در بازار هستند.

وی از فعالیت و همکاری ۱۵۰ بازرس بسیجی برای مراکز بهداشت در راستای تحقق پروتکل‌های بهداشتی خبر داد و گفت: یکی از وظایف سپاه برخورد با محتکران است و کشف ۲.۵ تن روغن در نکا، ۵.۵ تن در جویبار، ۳۲۰ حلقه لاستیک ماشین آلات سنگین، ۱۰ تن روغن در بابل، ۱۰۰ تن ذرت دامی در محمودآباد و پنج تن آجیل و خشکبار احتکار شده در میاندورد از جمله اقدامات بوده است.

فرمانده سپاه کربلا یکی از وظایف را در حوزه امنیتی سپاه برخورد با اخلاگران و مفاسد اقتصادی ذکر کرد و گفت: در این راستا شبانه روز بیدار هستیم و با کسی تعارف نداریم و با هرکسی که با بیت المال دست اندازی کند و بخواهد اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کند با پیشتیبانی قانون و حمایت قضائی، دست مفسدان اقتصادی را قطع می‌کنیم.

سردار مسلمی به دو مورد برخورد در شرکت‌های گاز و شهرداری اشاره کرد و گفت: پرونده این دو مجموعه در دست بررسی است و تحقیقات گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف مرتبط با شهرداری در دستور کار داریم و تاکنون موارد قابل توجهی از مدارک به دست آمده است.