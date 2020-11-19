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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۱۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

هفته آینده تست سریع کرونا در خوزستان آغاز می شود

هفته آینده تست سریع کرونا در خوزستان آغاز می شود

اهواز - رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: از هفته آینده کیت تست سریع کرونا وارد خوزستان و تست گیری سریع این بیماری در استان آغاز می شود.

فرهاد ابول نژادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو میلیون کیت تست سریع کرونا تهیه شده است و از هفته آینده تست‌های سریع در خوزستان آغاز می‌شود.

وی افزود: با انجام تست‌های سریع، موارد شناسایی کرونا افزایش و نیاز به قرنطینه خانگی ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: در دانشگاه علوم پزشکی اهواز یک هزار و ۲۰۰ تخت بستری عادی و ۳۵۰ تخت مراقبت‌های ویژه به منظور مراقبت از بیماران کرونایی در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۶۰۰ تخت بستری عادی و ۲۸۰ تخت مراقبت‌های ویژه اشغال شده است.

ابول نژادیان در پایان تأکید کرد: مردم باید دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا ما پیش از سرد شدن هوا، بتوانیم کنترل بیشتری بر کرونا داشته باشیم.

کد مطلب 5075472

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